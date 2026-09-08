Za razliku od Amerikanaca, Evropljani u praksi čine sve kako bi sprečili okončanje ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

On je dodao da bi uključivanje predstavnika Velike Britanije, Francuske i Njemačke u pregovore o Ukrajini moglo da zakomplikuje pregovarački proces.

Kako je napomenuo portparol Kremlja, uslovi za zaključenje mira za Kijev bi ubuduće mogli da budu gori.

"Nesumnjivo, to se može očekivati i potrebno je očekivati. Ne zaboravite da smo još davno počeli da govorimo da svaki dan koji prođe pogoršava položaje kijevskog režima", napomenuo je.

Peskov je odbio da komentariše ocjene Kijeva o novim prijedlozima američkih pregovarača.

"Ne bismo željeli da komentarišemo sve što je povezano sa naporima američkih pregovarača. Sve to treba da se odvija u tišini", poručio je.

Na pitanje o tome da li je moguće da će predsjednik Rusije Vladimir Putin uskoro obaviti razgovor sa američkim liderom Donaldom Trampom, Peskov je odbio da odgovori, rekavši da će sve blagovremeno biti saopšteno.