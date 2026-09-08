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Otkrivena "podzemna" banka za pranje novca: Uhapšeno preko 20 osoba

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08.09.2026 12:07

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Foto: Pixabay/geralt

Španska policija uz pomoć Evropola uhapsila je 21 osumnjičenih za učešće u kriminalnoj organizaciji, trgovinu drogom i pranje novca.

U Akciji koja je sprovedena u Španiji 22. jula ove godine, uhapšeno je 15 osumnjičenih i izdato je 19 međunarodnih potjernica.

Među uhapšenima nalazi se i vođa velike podzemne bankarske mreže poznatije kao „Dubai banka“.

Španske vlasti su identifikovale, zaplijenila i zamrznule imovinu vrijednu oko 20 miliona evra, što uključuje 48 nekretnina vrijednih više od 14 miliona evra, luksuzna vozila vrijedna preko 1,6 miliona evra i 121 bankovni račun sa 2,3 miliona evra.

Podzemna Dubai banka

Važno je napomenuti da je srž istrage grupa za prenos novca poznata kao "Dubai banka". Sumnja se da je grupa za kratak period prenosila velike količine novca na raspolaganje kriminalnim organizacijama u različitim zemljama obezbeđujući finansijsku infrastrukturu potrebnu za finansiranje velikih pošiljki droge i premještanje kriminalne imovine.

Kako navode iz Evropola, umesto fizičkog prenosa novca preko granica, podzemne bankarske mreže preko posrednika (brokera) vodi evidenciju ko je kome dao ili duguje novac, a zatim se obaveze međusobno „poravnavaju“ u različitim zemljama.

Istraženo je da je mreža takođe koristila tokene za autentifikaciju gotovinskih transakcija. Jedinstveni identifikator, često serijski broj novčanice, mogao je biti proslijeđen kroz lanac transfera. Pokazivanje odgovarajućeg identifikatora prilikom preuzimanja gotovine omogućavalo je onima koji su bili uključeni da provjere da li je novac predat namijenjenom primaocu.

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Tagovi :

banka

hapšenje

Evropol

kriminalna grupa

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