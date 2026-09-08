Ministarstvo prosvjete objavilo rezultate Javnog konkursa za otkup djela likovne umjetnosti

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas rezultate Javnog konkursa za otkup djela likovne umjetnosti, koji je bio otvoren za prijave od 9. juna do 9. jula 2026. godine.

Pravo prijavljivanja na konkurs imale su ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Cilj konkursa je razvoj vizuelne kulture, kao i pružanje mogućnosti ustanovama da prošire i osavremene zbirke.

Takođe, na ovaj način daje se doprinos razvoju umjetničke scene, afirmišu domaći vizuelni umjetnici, a bitan segment je i povezivanje umjetnika sa ustanovama kulture, kroz stvaranje uzajamnog dugoročnog odnosa saradnje i podrške.

Važno je naglasiti da su same ustanove kulture, rukovodeći se sopstvenim otkupnim politikama, definisanim prioritetima, kao i kapacitetima za čuvanje umjetničkih djela, samostalno kreirale i dostavile Ministarstvu svoje otkupne prijedloge, a na osnovu javnog poziva, koji su prema propozicijama konkursa bile dužne objaviti, uvažavajući princip javnosti rada.

Poštujući autonomiju ustanova u sačinjavanju otkupnih prijedloga, stručna komisija je na osnovu dostavljenih otkupnih prijedloga pristupila konačnom razmatranju i završnom odlučivanju.

Stručna komisija je vrednovanje prijava izvršila na osnovu opštih i posebnih kriterijuma, a glavni kriterijumi na osnovu kojih su vrednovana dostavljena djela su umjetnički kvalitet i ekonomska opravdanost ponuđenih cijena otkupa.

Takođe, prilikom odlučivanja jasno su provučena tri ključna fokusa. Prvi je decentralizacije kulture, odnosno otkup likovnih djela za ustanove iz manjih lokalnih zajednica, kako bi se podstakao ravnopravan razvoj kulturnog života u svim dijelovima Republike Srpske, drugi važan fokus je otkup djela od umjetnika koji imaju značaj za lokalnu zajednicu, a treći je podrška mlađoj generaciji umjetnika.

Na osnovu odluke Komisije, otkupljena su djela od 24 umjetnika za 11 ustanova kulture u ukupnom iznosu od 83.600,00 KM.

Posebno treba istaći da je Komisija dala prijedlog finalnih otkupnih cijena za umjetnička djela, polazeći i uvažavajući iznose koje su formirali sami predlagači, odnosno autori.

Rezultati konkursa dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.