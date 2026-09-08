Brojni mediji jutros su objavili informaciju o nestanku poštara iz Čapljine, tačnije iz naselja Višići. Njegov nestanak policiji je prijavila majka nakon što joj se posljednji put javio u ned‌jelju.

U javnosti su se pojavile nepotvrđene informacije da bi nestanak mogao biti povezan s približno 50 do 60 penzija, ukupne vrijednosti oko 27.000 KM, koje navodno nisu podijeljene korisnicima na području Čapljine. Za sada nema službene potvrde da je poštar prisvojio novac niti da se protiv njega vodi postupak zbog toga.

Prema informacijama koje je dobila redakcija portala GPMaljevac.com, nestali poštar u međuvremenu se javio porodici i naveo da se trenutno nalazi u Bangkoku s d‌jevojkom.

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Više detalja trebalo bi biti poznato nakon službenog očitovanja policije i drugih nadležnih institucija.