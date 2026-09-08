Tragedija u BiH: Vatrogasac preminuo nakon gašenja šumskog požara

Autor:ATV redakcija
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Vatrogasac Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla preminuo je juče nakon intervencije.
Vatrogascu je pozlilo nakon intervencije na gašenju šumskog požara u tuzlanskom naselju Grabovica. Uprkos pruženoj pomoći, preminuo je, a prema nezvaničnim informacijama, najvjerojatniji uzrok smrti bio je srčani udar, potvrđeno je za RTV Slon.
Požari su prethodnih dana bili aktivni na nekoliko lokacija u Tuzlanskoj županiji.
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Požar koji je proteklih dana zahvatio šumsko područje na Husinu kod Tuzle aktivan je i danas, a vatra se približava naseljenom području i gospodarskim objektima u Ulici Zvonka Cerića.
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Vatrogasci su proteklih dana više puta intervenisali na području Husina gaseći požare. Dodatni problem predstavlja teško pristupačan teren, zbog čega je vatrogasnim vozilima i ekipama otežan dolazak do pojedinih dijelova požarišta.
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