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Tragedija u BiH: Vatrogasac preminuo nakon gašenja šumskog požara

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08.09.2026 09:58

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Трагедија у БиХ: Ватрогасац преминуо након гашења шумског пожара
Foto: Facebook/Tuzlanski vatrogasci, Envato/africaimages

Vatrogasac Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla preminuo je juče nakon intervencije.

Vatrogascu je pozlilo nakon intervencije na gašenju šumskog požara u tuzlanskom naselju Grabovica. Uprkos pruženoj pomoći, preminuo je, a prema nezvaničnim informacijama, najvjerojatniji uzrok smrti bio je srčani udar, potvrđeno je za RTV Slon.

Požari su prethodnih dana bili aktivni na nekoliko lokacija u Tuzlanskoj županiji.

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Požar koji je proteklih dana zahvatio šumsko područje na Husinu kod Tuzle aktivan je i danas, a vatra se približava naseljenom području i gospodarskim objektima u Ulici Zvonka Cerića.

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Vatrogasci su proteklih dana više puta intervenisali na području Husina gaseći požare. Dodatni problem predstavlja teško pristupačan teren, zbog čega je vatrogasnim vozilima i ekipama otežan dolazak do pojedinih dijelova požarišta.

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srčani udar

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