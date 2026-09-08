UNESKO objavio poražavajuće podatke: Evo koliko je nepismenih ljudi na svijetu

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti, a ove godine navršava se 60 godina otkako ga je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) proglasila.

Prema najnovijim podacima UNESKO-a, najmanje 739 miliona ljudi starijih od 15 godina širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti.

Ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti obilježava se pod sloganom „Pismenost za ljude, planetu i prosperitet”, kojim UNESKO ukazuje na značaj pismenosti za uključivanje ljudi u društvo, održivi razvoj, bolje životne mogućnosti i ekonomski napredak.

Četvoro od 10 djece ne dostiže minimalni nivo čitanja

Podaci UNESKO-a pokazuju da, uprkos napretku ostvarenom tokom proteklih decenija, problem nepismenosti i dalje pogađa veliki broj ljudi.

Četvoro od 10 djece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja, dok je tokom 2023. godine 272 miliona djece i adolescenata bilo van škole.

UNESKO upozorava da su pismenost i pristup obrazovanju od ključnog značaja za razvoj pojedinaca, ali i za napredak cijelih društava.

Skup organizuju UNESKO i Vlada Meksika, a biće posvećen razgovorima o napretku i izazovima u oblasti pismenosti, kao i konkretnim politikama i rješenjima za njeno unapređenje širom svijeta.

U okviru dvodnevnog programa biće održana i ceremonija dodjele šest međunarodnih nagrada UNESKO-a za pismenost, kojima se odaje priznanje istaknutim programima iz različitih dijelova svijeta.

Pismenost je osnovno ljudsko pravo

UNESKO ističe da je tokom proteklih šest decenija ostvaren značajan napredak, ali da pismenost i dalje predstavlja osnovno ljudsko pravo i jedan od ključnih preduslova za mir i održivi razvoj.

Međunarodni dan pismenosti UNESKO je proglasio 1966. godine, na 14. zasjedanju Generalne konferencije te organizacije.

Obilježava se 8. septembra kako bi se međunarodna zajednica podsjetila na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva.

(Glas Srpske )