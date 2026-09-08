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Slavimo Svetog Adrijana, Nataliju i Vladimirsku ikonu Bogorodice: Ovaj dan krije nevjerovatnu priču!

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08.09.2026 07:18

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Црква је хришћанска вјерска грађевина намјењена вршењу богослужења и вјерских обреда, а такође представља и заједницу свих хришћанских верника
Foto: pexels/Boris Hamer

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju spomen na Svetog mučenika Adrijana i njegovu suprugu Nataliju, ali i uspomenu na jedno od najvećih čuda u pravoslavnom svijetu - čudotvornu Vladimirsku ikonu Majke Božije.

Ovaj dan u crkvenom kalendaru nosi snažnu poruku ljubavi, zaštite doma i izbavljenja od velikih nevolja.

Adrijan i Natalija živjeli su u Nikomediji u vrijeme surovih progona hrišćana pod carem Maksimijanom. Adrijan, koji je bio neznabožac i visoki carski službenik, ostao je zadivljen hrabrošću hrišćana koji su trpjeli muke radi svoje vjere. Podstaknut njihovim strpljenjem, i sam je prihvatio hrišćanstvo, zbog čega je ubrzo bačen u tamnicu i osuđen na teške muke.

Njegova supruga Natalija, koja je potajno već bila hrišćanka, nije ga odvraćala od stradanja, već ga je do posljednjeg trenutka hrabrila, bdila nad njim i pružala mu podršku. Nakon Adrijanove smrti, i ona je ubrzo predala svoju dušu Bogu, ostavši upamćena kao uzor odane i pobožne supruge. Zbog toga se ovaj svetiteljski par danas slave kao zaštitnici braka i porodice.

Pored svetih mučenika, na današnji dan proslavlja se i Vladimirska ikona Majke Božije. Prema predanju, ovu ikonu naslikao je sam jevanđelist Luka na dasci stola za kojim je objedovala Sveta porodica.

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Danas se obilježava spomen na 1395. godinu, kada je ova ikona svečano preneta iz grada Vladimira u Moskvu. U vrijeme kada je siloviti tataraski osvajač Tamerlan nezadrživo napredovao rušeći sve pred sobom, narod se danima sa suzama molio pred ovom ikonom za spas. Prema predanju, Tamerlan je u snu video Bogorodicu sa vojskom i sutradan se neočekivano, bez borbe, povukao. Otada se Vladimirska ikona poštuje kao moćna zaštitnica od svake nevolje, bolesti i neprijateljskih napada.

Običaj je da supružnici zajedno zapale svijeću pred ikonom i pomole se Svetom Adrijanu i Nataliji za slogu, brak i razumijevanje u porodici. Danas treba izgladiti sve nesporazume s partnerom i ukućanima, jer se vjeruje da ovaj praznik blagosilja svaki dom u kome vlada praštanje.

Ako proživljavate teške trenutke, danas je idealan dan da uputite iskrenu molitvu Bogorodici za izbavljenje iz problema i duševni mir. Kako je Natalija bila oslonac svom mužu u najtežim trenucima, današnji dan podsjeća na važnost saosjećanja i međusobnog pomaganja.

Na današnji dan izuzetno je važno uzdržati se od gneva, rasprava i povišenog tona u kući. Vjeruje se da svađa na ovaj dan donosi nemir u dom tokom cijele godine. Dan ne bi trebalo provesti u usamljenosti ili potpunom posvećivanju poslu na štetu najbližih.

Danas ne smijete držati mržnju u srcu - današnji praznici uče da se protiv zla borimo ljubavlju, strpljenjem i vjerom.

(telegraf)

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