Oglasila se voditeljka koju su osudili na smrt vješanjem: "Kunem se Svemogućim Bogom"

Egipatska televizijska voditeljka Sara Kalifa osuđena je na smrtnu kaznu zajedno sa još 11 osoba nakon što su proglašeni krivima u velikom slučaju trgovine drogom.

Krivični sud u Kairu osudio je 39-godišnju voditeljku na smrt vješanjem, a njen advokat je najavio žalbu na presudu, piše Unilad.

Prema presudi, grupa je osuđena i na novčanu kaznu od 500.000 egipatskih funti, što je oko 10.000 američkih dolara. Tužilaštvo tvrdi da su optuženi djelovali kao organizovana kriminalna grupa koja je uvozila sirovine za proizvodnju narkotika radi dalje prodaje.

Egyptian television presenter Sarah Khalifa has been sentenced to death by hanging in Egypt over a major drug case.



She and 11 others were convicted of forming an organized criminal gang to manufacture and traffic synthetic drugs, allegedly using imported materials.… pic.twitter.com/UydFSoHAgT — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

Vlasti su izvijestile da je u jednom stambenom objektu, koji je grupa navodno koristila kao skladište i laboratoriju, zaplijenjeno više od 750 kilograma sintetičkih droga i materijala za njihovu izradu.

Oni su optuženi i za posjedovanje vatrenog oružja i municije bez dozvole. Tokom sudskog postupka izvedeni su dokazi 20 svjedoka, a korišteni su i snimljeni razgovori, fotografije i video-snimci.

Tužilaštvo je navelo da su različiti članovi grupe bili zaduženi za pojedine faze operacije. Sara Kalifa, koju na Instagramu prati 2,5 miliona ljudi, poznata je u javnosti kao voditeljka kriminalističke emisije „Mišn imposibl“.

الحكم بالإعدام بحق الإعلامية سارة خليفة في «قضية المخدرات الكبرى»، بعد اتهامها بقيادة تشكيل إجرامي يضم 28 شخصًا لتصنيع وترويج المخدرات داخل مصر.



وهذا الفيديو يوثق لحظتها بعد النطق بالحكم. https://t.co/ub0AKMHCYB pic.twitter.com/j9qNx19AkU — قورجس (@gorgeous4ew) September 6, 2026

Vlasnica je i kozmetičke klinike, a ranije je vodila zabavnu emisiju s muzičarem Hamom Bikom. Tokom cijelog postupka odbacivala je optužbe.

Na sudskom ročištu prošlog septembra Kalifa je negirala bilo kakvu povezanost s drogom. Prema pisanju državnog lista „Ahbar el Jum“, rekla je da drogu nikada nije vidjela sve dok s njom nije fotografisana u kancelarijama egipatske službe za suzbijanje narkotika.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama čuje se kako od suda traži „milost i humanost“.

„Nikada u životu nisam zapalila cigaretu. Kunem se Svemogućim Bogom, najtežom zakletvom, da mi je nanesena nepravda“, rekla je ona.

Autentičnost snimaka nije nezavisno potvrđena. Presuda je prvi put objavljena prošlog mjeseca, a službeno je potvrđena tek nakon što je egipatski veliki muftija dao svoje vjersko mišljenje, što je obavezan korak u slučajevima smrtne kazne.

U istom postupku još devetoro optuženika osuđeno je na doživotni zatvor, dok je sedmoro oslobođeno optužbi.

Slučaj se odvija u vrijeme dok međunarodna zajednica pomno prati primjenu smrtne kazne u Egiptu. Organizacija „Amnesti internešenel“ zabilježila je da su sudovi tokom 2025. godine izrekli 492 smrtne presude, a izvršena su 23 pogubljenja.

U izvještaju za 2025. godinu „Amnesti internešenel“ izrazio je zabrinutost zbog smrtnih kazni za djela koja ne uključuju namjerno ubistvo i istakao da međunarodno pravo ograničava primjenu smrtne kazne isključivo na najteža krivična djela.

(Telegraf)