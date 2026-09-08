Jak zemljotres pogodio Gruziju

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 4,2 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u utorak, 8. septembra 2026. godine u 06,52 časova, na području Gruzije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.584 i dužine 43.582, zapadno od prestonice Tbilisija.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(telegraf)
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