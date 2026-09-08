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Jak zemljotres pogodio Gruziju

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08.09.2026 07:24

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Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 4,2 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u utorak, 8. septembra 2026. godine u 06,52 časova, na području Gruzije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.584 i dužine 43.582, zapadno od prestonice Tbilisija.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)

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Zemljotres

Gruzija

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