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Broj poginulih u Venecueli premašio 6.500

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 08:13

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Људи носе тијело извучено из зграде која се срушила усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 30. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao je na 6.509, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Prema najnovijim podacima, medicinsku pomoć do sada je zatražilo 226.696 ljudi, a ispod ruševina spasena su 6.462 lica.

Na više od 25.000 kuća nanesena je veća materijalna šteta, prenio je TASS.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu 24. juna u razmaku od samo 40 sekundi,prenosi Srna.

Venecuela zemljotres

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zemljotres u Venecueli

Venecuela

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