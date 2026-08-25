Broj poginulih u Venecueli premašio 6.500

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Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao je na 6.509, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Prema najnovijim podacima, medicinsku pomoć do sada je zatražilo 226.696 ljudi, a ispod ruševina spasena su 6.462 lica. Na više od 25.000 kuća nanesena je veća materijalna šteta, prenio je TASS. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu 24. juna u razmaku od samo 40 sekundi,prenosi Srna. Venecuela zemljotres

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