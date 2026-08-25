Šokantne scene u prestonici: Desetine mrtvih u napadu bandi na Haitiju

Najmanje 42 osobe ubijene su u napadu bandi na Haitiju, javili su u ponedjeljak lokalni mediji, dok naoružane grupe nastavljaju da šire kontrolu u ovoj karipskoj zemlji pogođenoj nasiljem, prenosi dpa.

Napad se dogodio tokom noći u Kenskofu, gradu oko 10 kilometara južno od prestonice Port-o-Prensa, javio je Radio "Télé Galaxie", pozivajući se na gradonačelnika Žana Masijona.

Drugi lokalni mediji naveli su da je broj mrtvih između 20 i 47.

U početku nije bilo jasno da li su napadači nastojali da se obogate ili da prošire područje pod svojom kontrolom.

Pripadnici bandi napali su tokom noći centar opštine, zapalili brojne kuće i upali u crkvu u kojoj su se sklonile raseljene osobe, javila je ova televizijska stanica. Policija je na kraju potisnula napadače i ponovo uspostavila kontrolu nad područjem.

Al menos 40 personas murieron en un ataque perpetrado por miembros de grupos armados en Kenscoff, localidad cercana a Puerto Príncipe, la capital de #Haití, informan medios locales.



Grupos armados incendiaron viviendas y vehículos, lo que llevó a decenas de residentes a salir a… pic.twitter.com/riQ7tOAoO2 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 25, 2026

Prelazna vlada Haitija potvrdila je da se napad dogodio, ali nije saopštila broj žrtava. Napad je opisala kao "gnusan kriminalni napad" i podigla bezbjednosne snage na najviši stepen pripravnosti. Takođe su raspoređena pojačanja.

Kenskof se nalazi na nadmorskoj visini od oko 2.000 metara i smatra se relativno popularnim stambenim područjem zbog hladnije klime. Haiti je najsiromašnija zemlja Kariba. Očekuje se da će u zemlji sa gotovo 12 miliona stanovnika 13. decembra biti održani izbori, prvi od 2016. godine.

Haiti je bez predsjednika od ubistva Žovenela Moiza u julu 2021. godine, dok je već ionako nestabilna bezbjednosna situacija izmakla kontroli. Bande kontrolišu više od 80 odsto prestonice i proširile su napade na druge zajednice, uključujući silovanje žena i regrutovanje djece.

Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da su naoružane bande samo tokom prvih pet mjeseci ove godine na Haitiju ubile 2.300 ljudi. Prema tim podacima, još više od 1.100 ljudi je povrijeđeno, dok je gotovo 100 osoba kidnapovano, piše Telegraf.