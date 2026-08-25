Želio je biti američki Hitler, ubijen dok je prao veš

Džordž Linkoln Rokvel bio je američki političar, poznat po tome što je 1959. godine osnovao Američku nacističku stranku, političku organizaciju koja je zagovarala supremaciju bijele rase i otvoreno promovisala propale fašističke ideje u SAD.

Nacista rođen u porodici umjetnika

Rodio se 1918. godine u Ilinoisu u porodici umjetnika, a nakon škole odlučio se za vojnu karijeru. Tokom Drugog svjetskog rata služio je na pacifičkom ratištu kao rezerva. Nikada nije letio direktno na front, no bio je smatran dobrim i sposobnim pilotom među svojim kolegama.

Nakon rata pronašao je ženu, ali se nije slagao s njenom porodicom. Rekao je da im zamjera što svoju kćerku nisu odgojili da bude više poslušna i pribrana, a navodno ju je i tukao. Tokom pedesetih sve se više priklanjao ekstremnim desničarskim idejama, a onda je navodno imao dugačak razgovor s Hitlerom u svojim snovima pa odlučio djelovati.

Američki nacizam

1959. godine osnovao je svojevrsnu nacističku stranku, naglašavajući Hitlerove ideje rasne superiornosti. Njegovi stavovi u velikoj mjeri bili su usmjereni protiv borbe za rasnu ravnopravnost Afroamerikanaca, koja ga je strašno brinula. Za Martina Lutera Kinga smatrao je da je samo objekt jevrejskih komunista koji nastoje destabilizovati američko društvo.

Za njega su crnci bili primitivni, intelektualno zaostali ljudi čije se strasti tiču samo osnovnih užitaka te kao takvi ne zaslužuju jednak tretman kao bijelci. Otvoreno ih je vrijeđao u svojim govorima, a čak je tokom kampanje imao autobus koji je lično nazvao „autobus mržnje“.

Stranka je koristila nacističku ikonografiju, uključujući kukasti krst i smeđe uniforme, a Rokvel je samog sebe nazvao komandantom. Njegove pristalice organizovale su marševe i javne nastupe na kojima su često izazivali sukobe.

Međutim, njegova karijera nije potrajala. Nakon što je izbacio iz stranke Džona Patlera, čovjeka koji je američkom nacizmu htio pridodati neke socijalističke elemente, ovaj je isplanirao osvetu. Dočekao ga je u prostoriji za pranje veša 25.08.1967. godine i tamo ga upucao.

Nakon što je Rokvelov otac čuo da mu je sin ubijen, samo je stoički izjavio da nije iznenađen i da je očekivao da će se tako nešto dogoditi.

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