Silovana i ubijena trogodišnja curica: Bijes širom zemlje

Aktivisti i političari u Nepalu pozvali su vladu da donese strože zakone, nakon što su silovanje i ubistvo trogodišnje djevojčice izazvali bijes širom zemlje.

U Nepalu se nastavljaju protesti, otkako je djevojčica prošle sedmice pronađena mrtva, dva dana nakon što je nestala u pokrajini Madheš. Devet osoba je uhapšeno u vezi sa slučajem, potvrdio je portparol lokalne policije za Bi-Bi-Si.

Porodica žrtve sastala se sa članovima vlade

Garima Čaudhari nestala je iz svog doma 16. avgusta. Njeno tijelo pronađeno je 18. avgusta. Policija je saopštila da je namamljena iz kuće čokoladom i odvedena u obližnju napuštenu kuću, gdje je silovana i ubijena.

Zločin je podstakao zahtjeve za reformama. Policija je takođe optužena za nemar u početnoj fazi istrage, nakon što je na društvenim mrežama procurio snimak maloljetnog osumnjičenog. Nakon višednevnih protesta u gradu Simari, porodica žrtve sastala se sa članovima vlade i tokom vikenda dobila pisani sporazum.

Vlada je obećala da će preispitati zakone koji se odnose na teška krivična djela, te izgraditi spomen-obilježje u čast djevojčice. Slučaj je takođe otvorio širu raspravu o tome kako se Nepal odnosi prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela, a dio aktivista traži strože kazne za maloljetnike osuđene za silovanje ili ubistvo.

Aktivista: Treba biti oprezan sa pozivima na uvođenje smrtne kazne

Istaknuti aktivista za ljudska prava Gauri Pradhan nazvao je zločin „veoma bolnim događajem“ te rekao da vlada treba kazniti sve koji su učestvovali u „takvom užasnom činu“. Dodao je da su „potrebni ozbiljni napori za šire reforme“.

Međutim, upozorio je da treba biti oprezan sa pozivima na uvođenje smrtne kazne. Bijes je izazvao i snimak na kojem maloljetni osumnjičeni govori o navodnom ubistvu. Snimak je objavljen na društvenim mrežama, što je otvorilo pitanja o tome kako je procurio iz policijskog pritvora u kojem se osumnjičeni nalazio.

„Do sada smo pronašli jednog policajca koji je direktno učestvovao u curenju snimka i protiv njega smo pokrenuli postupak. Ako se utvrdi da je u to uključeno još policajaca, i oni će biti kažnjeni. Imamo nultu toleranciju prema takvoj praksi“, rekao je za Bi-Bi-Si glavni okružni službenik okruga Bara, Dharmendra Kumar Mišra.

Prema podacima nepalske policije, od jula 2017. do jula 2025. godine podneseno je više od 25.500 prijava za silovanje i seksualno zlostavljanje. Od toga je više od 3.200 žrtava ženskog pola bilo mlađe od 10 godina, navodi policija.

(Indeks)