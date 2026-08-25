Logo

U toplotnim talasima u Evropi umrlo najmanje 35.000 ljudi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 07:39

Komentari:

0
Особа пролази кроз водену измаглицу из система за расхлађивање током врелог љетњег дана, у сриједу, 19. августа 2026. године, у Токију.
Foto: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko

Najmanje 35.000 ljudi umrlo je tokom četiri rekordna, uzastopna toplotna talasa u Evropi ovog leta nego što bi se normalno očekivalo, preliminarni su podaci koji obuhvataju nešto manje od polovine kontinenta.

Smrtnosti u tri velike zemlje EU - Njemačkoj, Francuskoj i Španiji, premašio je 25.000, a stručnjaci očekuju da će broj žrtava značajno da poraste nakon što budu objavljeni konačni podaci za avgust, piše Gardijan.

Toplotni talasi koji su od maja zahvatali zapadnu Evropu oborili su istorijske temperaturne rekorde na stotinama meteoroloških stanica.

Francuska je zabilježila najviši nacionalni prosječni dnevni maksimum temperature ikada.

U Njemačkoj su krajem juna temperaturni rekordi obarani tri dana zaredom, kada je na 46 meteoroloških stanica izmjereno više od 40 stepeni Celzijusa, dok je u Španiji maksimalna temperatura konstantno prelazila 42 stepena.

Naučnici navode da globalno zagrevanje izazvano ljudskim djelovanjem takve ekstremne događaje čini češćim i intenzivnijim.

Njemačka bilježi najveći broj žrtava.

Немачка врућине

Svijet

Od posljedica vrućine u Njemačkoj preminulo više do 12.000 osoba

Institut Robert Koh (RKI) saopštio je da je od 6. aprila do 9. avgusta procijenjeno 14.000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom.

Samo u nedjelji od 22. do 28. juna umrlo je, prema procjeni, 9.600 ljudi.

Ovo Ljeto je najteže u Njemačkoj po broju smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom otkako se vodi evidencija.

Prethodni rekord iznosio je 8.900 smrtnih slučajeva, zabilježenih 2018. godine.

RKI navodi da se tokom uobičajenih leta broj takvih slučajeva često kreće ispod 2.000.

U Španiji podaci sistema za praćenje smrtnosti zdravstvenog instituta Karlos Treći pokazuju da 4.947 smrtnih slučajeva od maja do ove nedjelje može da se pripiše vrućini.

Time je ova godina postala najteža u zemlji po broju smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, nadmašivši 4.520 slučajeva iz 2022. godine.

Konačno utvrđivanje broja žrtava može da potraje nedjeljama ili mjesecima, a mnoge zemlje još nisu objavile podatke ni za početak avgusta.

Мађарска Дунав

Svijet

U Francuskoj za dva mjeseca zabilježeno preko 300 slučajeva utapanja

U Francuskoj je više od 500 meteoroloških stanica zabilježilo temperaturu iznad 40 stepeni Celzijusa, a u jednom trenutku je 98 odsto zemlje bilo pod upozorenjem na visoku temperaturu.

Francuska nacionalna zdravstvena agencija saopštila je prošle nedjelje da je između kraja maja i 22. jula zabilježeno 7.300 viška smrtnih slučajeva "od svih uzroka".

Podaci za avgust još nisu dostupni, a početne procjene zasnovane su na elektronskim smrtnim listovima koji obuhvataju oko 80 odsto ukupnog mortaliteta, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

toplotni talas

Evropa

vrućine

preminuli zbog vrućine

preminuli od vrućine

Visoke temperature

Komentari (0)

Pročitajte više

Зашто у Холандији посипају со по путевима на екстремним врућинама

Svijet

Zašto u Holandiji posipaju so po putevima na ekstremnim vrućinama

2 d

0
Упозорење метеоролога: Стижу нове врућине и температуре до 40 степени

Društvo

Upozorenje meteorologa: Stižu nove vrućine i temperature do 40 stepeni

3 d

0
Врућине

Svijet

Crni bilans toplotnih talasa: U Evropi više od 32.000 ljudi stradalo zbog ekstremnih vrućina

3 d

0
Људи се окупљају на плажи Балтичког мора у Травеминдеу, у Њемачкој, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Svijet

Organizovane megaoluje mogle bi preoblikovati tropske kišne sezone u narednim godinama

3 d

0

Više iz rubrike

КЛАУС-МИХАЕЛ Кине, већински акционар швајцарске логистичке компаније Кине + Нагел, преминуо је у ноћи на понедјељак у 89. години у швајцарском Шинделегију.

Svijet

Preminuo drugi najbogatiji Nijemac

1 h

0
Пентагон се види са Вашингтоновог споменика у сриједу, 19. августа 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Pentagon ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Teherana

1 h

0
Аналена Бербок нашла нови посао

Svijet

Analena Berbok našla novi posao

2 h

0
Иран објавио локације за убиство сина Доналда Трампа

Svijet

Iran objavio lokacije za ubistvo sina Donalda Trampa

2 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

19

Ako cijeli dan provodite sjedeći – jednostavna vježba za leđa i vrat može vam pomoći

09

06

SAD nude milione za informacije o pet visokih iranskih zvaničnika

08

58

„Zaštitimo djecu u saobraćaju“: Đaci ponovo na ulicama

08

56

Rekordan broj odrona na Mon Blanu: Čak 450 od početka godine

08

47

Na ovoj farmi nema pesticida i đubriva, štetočine odbijaju zvukom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima