Iran objavio lokacije za ubistvo sina Donalda Trampa

Iranski državni mediji objavili su snimak za koji tvrde da prati kretanje Barona Trampa (Barron Trump), 20-godišnjeg sina američkog predsjednika Donalda Trampa, prikazujući lokaciju njegovog univerziteta, vozila u pratnji i položaje agenata Tajne službe.

Snimak su objavili mediji povezani sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), a emitovao ga je treći kanal iranske državne televizije pod naslovom „Gdje ubiti Barona Trampa?“. Navodi se da je za ubistvo raspisana nagrada od 10 miliona dolara.

Američka Tajna služba: Upoznati smo sa snimkom

Snimak prikazuje lokaciju njegovog univerziteta, vozila u njegovoj pratnji i raspored pripadnika Tajne službe koji ga obezbjeđuju, uz tvrdnju da su njegova kretanja „u potpunosti praćena“.

Naglašava se da je „jedna djevojka“ pronašla način da zaobiđe zaštitu Tajne službe, nasamo se sastala sa Baronom Trampom i autorima emisije prenijela informacije.

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Tvrdi se i da Baron Tramp privatno komunicira glasovnim i tekstualnim porukama putem Iksboksa (Xbox), izvan dosega svojih tjelohranitelja, prenosi „Juronjuz“ (Euronews).

„Američka Tajna služba upoznata je sa snimkom i istražuje sve što se može protumačiti kao prijetnja osobama koje štitimo. Zbog brige za operativnu bezbjednost ne razgovaramo o pitanjima povezanim sa bezbjednosno-obavještajnim podacima o osobama koje štitimo“, rekao je portparol Tajne službe Nejt Hering (Nate Herring) za Si-En-En (CNN).

Pogledajte snimak:

🇮🇷 #Iran - 🇺🇸 #US: IRGC-affiliated media and Iranian state television have aired a video titled “Where to kill Barron Trump?”, presenting instructions on how to target US President Donald Trump’s son and offering a $10 million bounty.



The segment displayed information about… pic.twitter.com/4BitkRd8Sw — POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 24, 2026

Ranije prijetnje

Emitovanje ovog snimka uslijedilo je nakon sličnog videa koji je u julu objavila novinska agencija „Tasnim“, takođe povezana sa IRGC-om. Video je nosio naslov „Gdje i kako je Melanija Tramp dostupna?“, a detaljno je prikazivao njeno kretanje u Njujorku i navodne slabosti u njenom obezbjeđenju.

Krajem maja „Njujork post“ (New York Post) izvijestio je o navodnoj zavjeri čija je meta bila Ivanka Tramp.

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Iranski državni mediji direktno su prijetili i samom američkom predsjedniku. U julu je na plakatu na Trgu Islamske revolucije u Teheranu Tramp prikazan mrtav u kovčegu, uz natpis „Ubićemo Trampa“ na engleskom jeziku.

U ranije objavljenom zasebnom snimku navodno je prikazana ruta Trampove kolone između aerodroma i njegovih domova na Floridi i u Njujorku. Američka Tajna služba tada je potvrdila da pregleda snimak.

U januaru 2020. američki napad dronom usmrtio je komandanta snaga Kuds (Quds) Iranske revolucionarne garde Kasema Solejmanija (Qassem Soleimani) na aerodromu u Bagdadu. Tu operaciju tokom svog prvog predsjedničkog mandata odobrio je Tramp.

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Iranski zvaničnici tada su obećali osvetu zbog Solejmanijeve smrti, a te prijetnje su od tada više puta ponavljali.

Drugi, noviji povod jeste smrt ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim napadima 28. februara, kojima je počeo aktuelni rat.

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Neke osobe povezane sa iranskim državnim medijima izričito su lične prijetnje Trampu povezale sa islamskim pravnim konceptom „kisas“, odnosno odmazdom, tvrdeći da ubistvo vođe Islamske Republike stvara obavezu da se ubije osoba koju smatraju odgovornom.

Mohamad Džavad Laridžani (Mohammad-Javad Larijani), komentator na iranskoj državnoj televiziji, rekao je da je kisas „neotuđivo pravo“ Islamske Republike.

Govoreći o odgovornima za Hamneijevu smrt, rekao je: „Učinićemo sve što je u našoj moći i ne postoji međunarodna pravna prepreka koja bi nas u tome mogla zaustaviti“.

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„Ako ne izvršimo kisas nad Trampom, ako ne kaznimo ubicu našeg vođe, sadašnji vođa i vođe Islamske Republike uvijek će morati da žive u skrovištu“, rekao je Mohsen Ganbarijan (Mohsen Ghanbarian), još jedan redovni gost državne televizije.

Tramp je upozorio da bi svaki pokušaj njegovog ubistva izazvao snažan odgovor SAD. Rekao je 20. januara da bi u slučaju pokušaja atentata na njega „cijela zemlja Iran eksplodirala“ te da je izdao naredbe kojima bi SAD, ako se prijetnje ostvare, „izbrisale Islamsku Republiku sa lica Zemlje“.