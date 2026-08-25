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Netanjahu: Iran pokušao da mi ubije sina

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 06:46

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Бењамин Нетанјаху
Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Tokom prethodnog dana iranske snage izvele su više napada na Pojas Gaze. U jednom od njih poginulo je najmanje osam osoba, među kojima dvoje djece. Uporedo s tim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu tvrdi da je Teheran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je u telefonskom intervjuu za Kanal 14 da je Iran pokušao da ubije jednog od njegova dva sina.

Tokom prethodnog dana iranske snage izvele su napade na Pojas Gaze u kojima je poginulo najmanje osam osoba, od kojih dvoje djece.

Uporedo s tim, Libanska nacionalna novinska agencija izvijestila je da su od podneva po lokalnom vremenu primijećene „neprijateljske“ aktivnosti dronova iznad Bejruta.

Izraelska vojska je ranije saopštila da su njene snage izvele napade na skladišta oružja u gradu Gazi, dok su palestinski mediji naveli da su u napadu pogođene i džamija i postrojenje za desalinizaciju u gradskoj četvrti Šeik Radvan.

Jemenska grupa Huti, koja je u savezništvu sa Iranom, s druge strane, tvrdi da je u napadima balističkim raketama ciljala saudijske tankere s naftom u Crvenom moru.

U trenutku kada je iranska valuta dostigla novi rekordno nizak nivo i uoči američke objave o novim sankcijama koje su SAD uvele Iranu, američki predsjednik Donald Tramp napisao je na mreži Trut soušal da se Iran „potpuno urušava“.

Ranije se oglasio i portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai, koji je naglasio da će ta zemlja iskoristiti sve svoje bilateralne kapacitete kako bi se suprotstavila sankcijama SAD.

(RTS)

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Benjamin Netanjahu

Iran

Izrael

Teheran

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