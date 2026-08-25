Poruka iz Moskve: "Jasno je, to je egzistencijalna prijetnja"

Zamjenik predsednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da je NATO za Rusiju vojno-politički blok koji se i dalje širi i da njegovo širenje predstavlja egzistencijalnu prijetnju za Moskvu.

"Ovaj vojno-politički blok, neprijateljski nastrojen prema nama, ne samo da nastavlja da postoji, već se stalno širi", rekao je Medvedev u intervjuu za list "Južna Osetija".

On je tako, kako se navodi, komentarisao planove za prijem novih članica iz postsovjetskih zemalja, najpre Gruzije, a zatim Ukrajine, prenio je Tass.

Prema njegovim riječima, "apsolutno" je jasno da sve to stvara egzistencijalnu prijetnju po Rusiju.

On je dodao da su Moskvi potrebne garancije NATO-a da Rusiju neće napasti druge države i da će prestati sve neprijateljske aktivnosti protiv zemlje, prenosi Tanjug.