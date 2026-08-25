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Rekordan broj odrona na Mon Blanu: Čak 450 od početka godine

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 08:56

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Монблан је највиши врх Алпа и највиши врх западне Европе. Висок је око 4807 метара. Монблан се налази на граници Француске и Италије.
Foto: pexels/Manon Ridet

Na Mon Blanu, najvišem vrhu Alpa ove godine je zabeležen rekordan broj odrona, od početka godine čak 450. Francuski planinar snimio je trenutak odrona.

Rekordne temperature dovele su do topljenja leda, zbog čega su sve tri klasične rute za uspon na Mon Blan zatvorene zbog visokog rizika od novih odrona.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

Planina

Mont Blank

Alpi

odron

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