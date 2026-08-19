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Tijela nestalih planinara pronađena nakon 34 godine

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 17:10

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Планина
Foto: pexels/İbrahim Serdar

Tijela dvojice belgijskih alpinista koji su nestali u švajcarskim Alpama prije 34 godine pronađena su nakon što ih je oslobodio otapajući glečer Trift, saopštila je danas švajcarska policija.

Planinar je 26. jula prijavio da je pronašao dva tijela na glečeru u južnoj Švajcarskoj, blizu italijanske granice, navodi se u saopštenju regionalne policije kantona Vale.

Tijela su prevezena u Institut za sudsku medicinu pri bolnici Vale u Sionu radi identifikacije, prenosi portal Svisinfo.

"Direktnim upoređivanjem DNK profila zvanično je utvrđeno da se radi o dvojici alpinista koji su nestali u oblasti Vajsmis 1992. godine", navodi se u saopštenju.

Dvojica Belgijanaca imala su 39 i 41 godinu kada su nestali.

Oni su 4. septembra 1992. godine krenuli iz planinarskog doma Vajsmis sa namjerom da osvoje istoimeni vrh na 4.017 metara nadmorske visine.

Stigli su do doma Almagel, ali ih je tamo zahvatilo katastrofalno nevrijeme zbog kojeg nikada nisu stigli do cilja.

Policija Valea vodi listu nestalih osoba koja datira od 1925. godine, uglavnom u visokim planinama i rijekama.

"Usljed povlačenja glečera, ostaci ljudi koji su nestali na planinama prije nekoliko decenija se neprestano pojavljuju", navela je policija.

Klimatske promjene su ubrzale otapanje glečera, pri čemu led koji se povlači oslobađa tijela alpinista koja je čuvao godinama, često i decenijama, prenio je Tanjug.

Prošle godine, kosti švajcarskog planinara koji je nestao 1994. godine pronađene su na glečeru na planini Ober Gabelhorn, takođe u kantonu Vale

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Tagovi :

planinari

Švajcarska

tragedija

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