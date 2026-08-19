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Pala stijena u rudniku zlata: Poginulo najmanje 100 ljudi

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 14:59

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Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Najmanje 100 ljudi poginulo je kada se srušila stijena u rudniku zlata na istoku Kameruna, javio je portal "Kamerun 24", pozivajući se na izjave mještana.

U izvještaju se navodi da je u toku operacija potrage i spasavanja, te da tek treba da se ustanove pune razmjere nesreće.

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Prema pisanju portala, u rudniku je trenutku nesreće bio veliki broj ljudi.

Spasioci rade u teškim uslovima, pošto se operacija sprovodi bez velikih mašina, jer bi one mogle da dovedu do urušavanja rudarskih okana.

(Srna)

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rudnik

Zlato

Kamerun

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