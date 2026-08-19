Pala stijena u rudniku zlata: Poginulo najmanje 100 ljudi

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Najmanje 100 ljudi poginulo je kada se srušila stijena u rudniku zlata na istoku Kameruna, javio je portal "Kamerun 24", pozivajući se na izjave mještana.
U izvještaju se navodi da je u toku operacija potrage i spasavanja, te da tek treba da se ustanove pune razmjere nesreće.
Region
Eks-ju zemlja nabavlja tri hiljade raketa
Prema pisanju portala, u rudniku je trenutku nesreće bio veliki broj ljudi.
Spasioci rade u teškim uslovima, pošto se operacija sprovodi bez velikih mašina, jer bi one mogle da dovedu do urušavanja rudarskih okana.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
2 h5
Srbija
2 h0
Svijet
2 h0
Srbija
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu