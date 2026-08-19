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Iranci "odvojili" Kaliforniju: Stigao odgovor na Trampovu mapu

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 14:44

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Иран објавио мапу Калифорније која није у саставу САД-а.
Foto: X

Iranske diplomate odgovorile su na nove objave američkog predsjednika Donalda Trampa, a koje se odnose na teritoriju Ormuskog moreuza.

Naime, Donald Tramp je na društvenim mrežama objavio sliku karte na kojoj je Ormuški moreuz označen kao nova američka teritorija.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp objavio mapu sa Ormuskim moreuzom: ''Nova teritorija SAD''

Trampova objava, koja je predstavljena bez dodatnih komentara, uslijedila je nakon što je prošle sedmice rekao da će uskoro proglasiti Ormuški moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država.

Ipak, Iranci nisu dugo čekali da odgovore na Trampove provokacije. Generalni konzulat Irana u Indiji objavio je kartu Sjedinjenih Američkih Država te je drugom bojom označio područje Kalifornije.

„Nova teritorija Islamske Republike Iran“, napisali su sa zvaničnog naloga konzulata na društvenoj mreži Iks.

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Donald Tramp

Iran

Ormuski moreuz

kalifornija

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