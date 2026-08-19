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NATO zaprijetio: Uradićemo sve što treba

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 13:54

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НАТО војници на вјежби у Румунији
Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

NATO je spreman da odgovori na svaku prijetnju i preduzeće sve što je potrebno da zaštiti svoje saveznike, izjavio je danas zvaničnik Alijanse, reagujući na navode da Iran razmatra napade na američke vojne ciljeve u Evropi.

"Kao što je pokazano ranije ove godine, kada je protivvazdušna odbrana NATO u četiri odvojena navrata uspješno presrela balističke rakete ispaljene iz Irana prema Turskoj, naše odvraćanje i odbrambeni kapaciteti su snažni i efikasni", rekao je zvaničnik, prenio je "Rojters".

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List "Fajnenšel tajms", podsjetimo, objavio je ranije danas da Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi, ukoliko predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo eskalira sukob.

Dva izvora su za taj list rekla da su iranske snage procjenjivale moguće napade na američku imovinu u jugoistočnoj Evropi, uključujući američke kapacitete u Bugarskoj i da je među potencijalnim metama pomenut i Kipar.

Iranske snage su navodno razmatrale i napade na podmorske optičke kablove u Ormuskom moreuzu.

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Prema izvorima, Iran priprema planove za proširenje sukoba van Bliskog istoka ukoliko Tramp ponovo napadne iransku infrastrukturu.

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