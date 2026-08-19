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Medvjed izvukao djevojku iz šatora i rastrgao je: Vjerila se dan ranije

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 11:57

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медвјед звијер дивља животиња
Foto: Pexel/ Regan Dsouza

Snežana Koroljova (29) bila je na romantičnom kampovanju sa partnerom u planinama Altaj u Rusiji. Djevojka, koja je uskoro trebalo da se uda, izvučena je iz šatora i nasmrt izmasakrirana pred svojim vjerenikom nakon što ju je napao razjareni mrki medvjed.

Medvjed je oko jedan sat poslije ponoći razderao njihov šator i "odvukao ženu koja je vrištala", a zatim je usmrtio i odnio preko rijeke Bije, piše Dejli mejl.

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Prema izvještajima, njen dečko ju je zaprosio samo dan prije nego što ju je životinja ubila.

Medvjed je potom počeo da zakopava tijelo žene, dok su užasnuti kamperi očajnički pokušavali da ga odvrate.

Lovočuvari i policija pucali su u vazduh, ali nisu pucali u medvjeda, iako su, prema riječima svjedoka, imali priliku da ga ubiju.

Oni su se pozvali na ruske propise koji zabranjuju pucanje na mete u naseljenim područjima, tvrde svjedoci.

Svjedokinja po imenu Alina rekla je: "Pucali su u vazduh, ali ga to nije uplašilo. Nije htio da je pusti i... vukao ju je preko rijeke."

Medvjed je potom, kako je navela, "bez imalo straha počeo da je zakopava".

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"Njen dečko je u šoku, tek ju je zaprosio. Užasno je", rekla je Alina.

Snežana, porijeklom iz Novosibirska i po struci pravnica, boravila je sa vjerenikom u turističkom kampu Istok u selu Arti­baš, u blizini jezera Teletskoje.

Mještani tvrde da se u okolini sela trenutno kreće oko 20 medvjeda.

Druga mještanka rekla je da je njena sestra prethodne noći za dlaku izbjegla napad istog medvjeda.

"Našli smo se licem u lice sa njim. Moja sestra je pala i puzeći, dok je ležala na zemlji, uspjela da uđe u jednu kolibu. Spasao ju je muškarac koji je slučajno prolazio automobilom. Osvijetlio je medveda farovima, nakon čega je životinja pobjegla preko puta. Čak je udario u njega automobilom i ulubio blatobran", dodala je.

Nakon napada, u selu je proglašeno desetodnevno stanje pojačane pripravnosti.

"Tokom ovog perioda turistima je zabranjeno postavljanje šatora u šumi i duž obale", navodi se u lokalnoj odluci.

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Snežana je bila zaposlena u ruskom Ministarstvu za vanredne situacije.

Njeni posmrtni ostaci navodno su pronađeni nakon što su se pojavile informacije da je medvjed pokušavao da zakopa njeno tijelo.

Medvjed je, prema lokalnim izveštajima, i dalje na slobodi.

Predstavnik Društva lovaca i ribolovaca Majminskog okruga rekao je da je skraćivanje lovne sezone dovelo do povećanog rizika od napada divljih životinja na ljude.

"Lovna sezona je skraćena na 30 dana. Zbog toga je populacija medvjeda počela da raste. Lovci jednostavno ne mogu da isprate sve dozvole. Lov je sve rjeđi, medvjedi se razmnožavaju, a hrane ima sve manje. Orašastih plodova nema dovoljno, pa medvjedi, kada su gladni, izlaze u potragu za ljudima", rekao je predstavnik lovačkog društva.

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(Telegraf.rs)

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Rusija

Medvjed

napad medvjeda

Preminula djevojka

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