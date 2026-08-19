Iran razmatra udare po Evropi?

Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi ukoliko predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo eskalira sukob, naveli su ljudi bliski iranskom režimu, objavio je list "Fajnenšel tajms"(FT).

Dva izvora su rekla da su iranske snage procjenjivale moguće napade na američku imovinu u jugoistočnoj Evropi, uključujući američke kapacitete u Bugarskoj, a da je među potencijalnim metama pomenut i Kipar.

Iranske snage su navodno razmatrale i napade na podmorske optičke kablove u Ormuskom moreuzu.

Prema izvorima, Iran priprema planove za proširenje sukoba van Bliskog istoka ukoliko Tramp ponovo napadne iransku infrastrukturu.

Jedan od izvora je rekao da Iran u "slučaju američke agresije neće postavljati ograničenja" na svoj odgovor i da bi mogao da ga proširi i na Evropu.

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Korpus Islamske revolucionarne garde već je upozorio Veliku Britaniju da će svaka baza koja se koristi za napade na Iran biti smatrana legitimnom metom.

Stručnjaci, međutim, ocjenjuju da je sposobnost Irana da nanese ozbiljnu štetu ciljevima u Evropi ograničena.

Iran posjeduje balističke rakete srednjeg dometa koje bi mogle da dosegnu pojedine ciljeve u južnoj i jugoistočnoj Evropi, ali bi veći domet zahtijevao smanjenje količine bojeve glave, što bi ograničilo štetu.

Iran je ove godine već pokušao da napadne udaljene ciljeve.

SAD su ranije optužile Teheran da je lansirao rakete prema američko-britanskoj bazi Dijego Garsija u Indijskom okeanu, dok je Turska saopštila da je NATO protivvazdušna odbrana presrela nekoliko balističkih raketa lansiranih iz Irana.

Britanska baza Akrotiri na Kipru takođe je u martu pogođena dronom, za koji su zapadni zvaničnici sumnjali da je iranskog porijekla.

Diplomatski napori između SAD i Irana trenutno su u zastoju.