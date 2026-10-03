Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

U danima kada se vjernici podsjećaju na prve propovednike hrišćanstva, Srpska pravoslavna crkva 4. oktobra obilježava Svetog apostola Kodrata, jednog od sedamdeset apostola koji su, prema hrišćanskom predanju, nakon dvanaestorice Hristovih učenika širili Jevanđelje i propovedali hrišćansku vjeru.

Njegov život vezuje se za Atinu i Magneziju, gdje je služio kao episkop, ali se posebno pamti po tome što je, prema predanju, stao u odbranu hrišćana pred rimskim carem Hadrijanom.

Priča o Svetom Kodratu govori o čoveku koji je, uprkos progonima i stradanju, ostao istrajan u svojoj vjeri. Zbog toga se u crkvenoj tradiciji pamti kao svetitelj čiji se život povezuje sa mudrošću, učenjem i hrabrošću.

Sveti Kodrat bio je jedan od sedamdeset apostola

Prema hrišćanskom predanju, pored dvanaestorice velikih apostola koje je Isus Hrist izabrao za svoje prve učenike, postojala je i grupa od sedamdeset drugih apostola.

Njihova uloga bila je da propovedaju Jevanđelje i šire hrišćansku vjeru. Među njima se navodi i Sveti Kodrat, koji je prema predanju najprije bio episkop u Atini, a potom u Magneziji.

Upravo zbog njegove posvećenosti propovedanju i odbrani vjere, njegovo ime ostalo je zapamćeno u crkvenoj tradiciji.

Napisao odbranu hrišćanstva i predao je caru Hadrijanu

Jedan od najpoznatijih detalja iz života Svetog Kodrata vezan je za spis koji je, prema predanju, napisao u odbranu hrišćanske vjere.

Navodi se da je svoju odbranu hrišćanstva predao rimskom caru Hadrijanu, koji je u to vrijeme vladao Rimskim carstvom.

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Prema legendi, tekst je toliko snažno uticao na cara da je Hadrijan naredio da se hrišćani više ne progone.

Ovaj događaj dio je crkvenog predanja o Svetom Kodratu, koje njegovu ličnost predstavlja kao primjer učenog i hrabrog čoveka koji je veru branio rečima, a ne odustajanjem pred pritiscima.

Stradao zbog svoje vjere

Ipak, njegovo djelovanje nije naišlo samo na prihvatanje. Prema predanju, Svetog Kodrata nisu prihvatali neznabošci, a zbog svoje vjere i propovjedanja doživio je teško stradanje.

Najprije je kamenovan, a zatim je bačen u tamnicu. Prema crkvenom predanju, tamo je umro od gladi oko 130. godine.

Njegov život tako je završen u stradanju, ali sjećanje na njega nastavilo je da živi kroz crkvenu tradiciju.

Smatra se zaštitnikom učenih ljudi

Sveti Kodrat se u tradiciji posebno povezuje sa mudrošću i učenjem. Zbog toga se smatra zaštitnikom učenih ljudi.

Vjernici koji na ovaj dan žele da se pomole ovom svetitelju mogu to učiniti u crkvi, zapaliti sveću i uputiti molitvu Svetom Kodratu.

Molitva koja mu se pripisuje glasi:

"Apostole Sveti Kodrate, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."

Dan posvećen Svetom apostolu Kodratu tako je prilika da se vernici podsjete na značaj vjere, istrajnosti i spremnosti da se ono u šta vjeruju brani mirno i dostojanstveno.

(Ona.rs)