Logo

Za sutra svako mora da spremi hljeb i vino: Slavimo važan praznik, a vjeruje se da ovo pomaže bolesnima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 21:14

Komentari:

0
Црква је грађевина намењена обављању хришћанских верских обреда. Црква се састоји из три дела: први део где се пале свеће који се зове припрата; средњи део који се зове наос; олтар. Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Foto: pexels/Mesut Yalçın

Srpska pravoslavna crkva 1. oktobra obilježava dan Svetog Evmenija Gortinskog, episkopa koji je, prema predanju, cijelog života pomagao siromašnima, tešio unesrećene i molitvom pomagao bolesnima. Ovaj dan ujedno označava početak oktobra, mjeseca koji u narodnom kalendaru nosi posebnu simboliku.

Priča o Svetom Evmeniju posebno se vezuje za odricanje od materijalnog bogatstva i telesnih zadovoljstava. Prema žitiju, još od mladosti sledio je Hrista, a svoju imovinu podelio je siromašnima. Veliki post smatrao je putem oslobađanja od "bremena tijela", pa je najprije radio na sopstvenom duhovnom životu, a potom pomagao drugima.

Ko je bio Sveti Evmenije Gortinski?

Sveti Evmenije bio je episkop Gortine na Kritu. Prema predanju, zbog svog života ispunjenog vjerom, skromnošću i brigom za druge, narod ga je izabrao za episkopa.

Opisivan je kao zaštitnik siromašnih, utjeha ožalošćenima i pomoć bolesnima. Njegov život bio je posvećen služenju drugima, a predanje mu pripisuje i brojna čuda.

Црква

Društvo

Slavimo veliku svetiteljku i čudotvorku: Žene, sutra moraju ispoštovati jedan običaj

Molitvom je, prema žitiju, isceljivao bolesne, izgonio demone i pomagao ljudima koji su se našli u nevolji. Predanje navodi da se glas o njegovim čudima proširio daleko izvan Gortine, pa je pomagao ljudima i u Rimu i Tivaidi.

Zašto se Sveti Evmenije posebno vezuje za pomoć drugima?

Jedna od glavnih poruka njegovog života jeste da materijalno bogatstvo nema vrijednost ako se ne koristi za dobro drugih. Evmenije je svoju imovinu podjelio siromašnima, a potom nastavio da pomaže ljudima kao episkop.

Prema predanju, u vreme velike suše u Tivaidi molitvom je isprosio kišu. Upravo je tamo, prema crkvenom predanju, završio svoj zemni život i preselio se u večnost.

Njegov život ostao je upamćen kao primer odricanja, milosrđa i služenja drugima.

"Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste"

Pouka koja se vezuje za ovaj dan posebno govori o milostinji i odnosu prema ljudima kojima je potrebna pomoć.

U crkvenom tumačenju, davanje milostinje nije samo materijalni čin. Kada pomažemo čoveku koji je siromašan, bolestan ili u nevolji, time pokazujemo ljubav prema Hristu.

СПЦ црква, Богородица

Društvo

Sveti Nikita: Važan dan za vjernike i krajnje vrijeme za zimnicu

Zato se u današnjem rasuđivanju milostinja poredi sa Svetim Pričešćem. Kao što vjernici u Pričešću primaju Hrista pod vidom hleba i vina, tako se i pomoć onome kome je potrebna posmatra kao služenje samom Hristu.

Ova poruka Svetog Evmenija i danas se može svesti na jednostavnu misao - nije važno samo koliko čovek ima, već i koliko je spreman da podeli sa drugima.

Šta nam poručuje dan Svetog Evmenija?

Dan Svetog Evmenija Gortinskog podsjeća na vrijednost skromnosti, milosrđa i brige za druge. Njegovo žitije posebno ističe da čovjek svoje bogatstvo ne treba da posmatra samo kao nešto što pripada njemu, već i kao mogućnost da pomogne onima koji nemaju dovoljno.

Zato 1. oktobar može biti prilika da se sjetimo nekoga kome je potrebna pomoć, da učinimo dobro djelo ili jednostavno pružimo podršku osobi koja prolazi kroz težak period.

Priča o Svetom Evmeniju ostala je sačuvana upravo kroz takve poruke - da se vjera ne pokazuje samo rečima, već i odnosom prema ljudima koji su nam potrebni.

(Ona.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

svetac

Crkva

vjera

Srpska pravoslavna crkva

Sveti Evmenije

Komentari (0)

Pročitajte više

Митрополит Хризостом на светој литургији у Цркви Свете великомученице Недјеље у Заваиту код Фоче.

Društvo

Mitropolit Hrizostom: Uskoro ćemo obnoviti i crkvu na Čelebićima

3 d

0
Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Gradovi i opštine

Ćosić: Današnje osveštanje Hrama - dokaz da su narod i crkva na ovim prostorima jedno

4 d

0
Задивљујућа фреска Исуса Христа у величанственој куполи Храма Светог Саве у Београду.

Društvo

Danas slavimo Svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru: Jednu stvar treba strogo izbjegavati

1 sedm

0
Премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик данас су у Трнову посјетили православну Цркву Светог Георгија. Мјесни парох Његослав Јелисић предочио је и детаље из историјата храма, те Минићу уручио икону, а Додику гусле са грбом Републике Српске.

Republika Srpska

Minić i Dodik posjetili Crkvu Svetog Georgija u Trnovu

1 sedm

1

Više iz rubrike

Марко Нинковић

Društvo

"Trebinjka" pjesma koja je osvojila jug Srpske

3 h

0
Старији пар срећно шета кроз сунцем обасјан парк окружен породицама.

Društvo

Više od petine stanovništva starije od 65 godina

6 h

0
Подршка Тропик Малопродаје Банци хуманог млијека и мајкама доноркама

Društvo

Podrška Tropik Maloprodaje Banci humanog mlijeka i majkama donorkama

8 h

0
Изградња додатне траке на путу код Сокоца

Društvo

Šest miliona za rehabilitaciju magistralnog puta kod Prijedora

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima