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Šest miliona za rehabilitaciju magistralnog puta kod Prijedora

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30.09.2026 13:44

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Изградња додатне траке на путу код Сокоца
Foto: ATV

Preduzeće "Putevi Republike Srpske" obezbijedilo je šest miliona KM za rehabilitaciju magistralnog puta Dragotinja–Prijedor jedan u okviru šireg projekta rehabilitacije puta Prijedor–Dragotinja–Blagaj–Novi Grad.

Nikola Sukara iz "Puteva Republike Srpske" naveo je da je u pitanju dionica dužine 10,4 kilometara.

"Planiran je dalji nastavak trase za Novi Grad koji će biti finansiran iz sredstava Svjetske banke", rekao je Sukara novinarima u Prijedoru.

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On je precizirao da je dužina cijele dionice 30,1 kilometar, da će ti radovi početi iduće godine, te da je u planu i rehabilitacija puta Prijedor–Kozarska Dubica.

Načelnik gradskog Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Aleksandar Šobot rekao je da je značaj ovog projekta u tome što će povećati bezbjednost u saobraćaju, podsjetivši da je posljednjih godina bilo mnogo saobraćajnih nezgoda, uključujući i one sa smrtnim ishodom.

"Ovaj projekat doći će do Novog Grada, pa dalje nastavlja se, evo, priprema se dokumentacija i za Kozarsku Dubicu", dodao je Šobot.

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On je podsjetio da grad Prijedor sa postojećim i novim kreditima ulaže sedam miliona KM u asfaltiranje i rehabilitaciju 65 kilometara puteva kako bi riješio problem zastarjelih kolovoznih traka i ulica na svom području.

Za izvođača radova izabrana je firma "Prijedorputevi" koja je danas uvedena u radove. Njen predstavnik Darko Radaković rekao je da je rok za izvođenje radova dvije godine.

"Predviđeno je da se izvrši skidanje postojećeg sloja asfalta, zatim iskop i zamjena nekvalitetnog dijela donjeg nosivog sloja, stabilizacija na mjestima gdje je asfalt oštećen, kao i presvlačenje novog sloja na kompletnoj dionici", naveo je Radaković.

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Tagovi :

Putevi Republike Srpske

Prijedor

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