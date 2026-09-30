Šest miliona za rehabilitaciju magistralnog puta kod Prijedora

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Preduzeće "Putevi Republike Srpske" obezbijedilo je šest miliona KM za rehabilitaciju magistralnog puta Dragotinja–Prijedor jedan u okviru šireg projekta rehabilitacije puta Prijedor–Dragotinja–Blagaj–Novi Grad.
Nikola Sukara iz "Puteva Republike Srpske" naveo je da je u pitanju dionica dužine 10,4 kilometara.
"Planiran je dalji nastavak trase za Novi Grad koji će biti finansiran iz sredstava Svjetske banke", rekao je Sukara novinarima u Prijedoru.
Hronika
Abazoviću šest godina zatvora za saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Goran Maunaga
On je precizirao da je dužina cijele dionice 30,1 kilometar, da će ti radovi početi iduće godine, te da je u planu i rehabilitacija puta Prijedor–Kozarska Dubica.
Načelnik gradskog Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Aleksandar Šobot rekao je da je značaj ovog projekta u tome što će povećati bezbjednost u saobraćaju, podsjetivši da je posljednjih godina bilo mnogo saobraćajnih nezgoda, uključujući i one sa smrtnim ishodom.
"Ovaj projekat doći će do Novog Grada, pa dalje nastavlja se, evo, priprema se dokumentacija i za Kozarsku Dubicu", dodao je Šobot.
Društvo
Tri žene starije od 50 godina u Srpskoj prvi put postale majke
On je podsjetio da grad Prijedor sa postojećim i novim kreditima ulaže sedam miliona KM u asfaltiranje i rehabilitaciju 65 kilometara puteva kako bi riješio problem zastarjelih kolovoznih traka i ulica na svom području.
Za izvođača radova izabrana je firma "Prijedorputevi" koja je danas uvedena u radove. Njen predstavnik Darko Radaković rekao je da je rok za izvođenje radova dvije godine.
"Predviđeno je da se izvrši skidanje postojećeg sloja asfalta, zatim iskop i zamjena nekvalitetnog dijela donjeg nosivog sloja, stabilizacija na mjestima gdje je asfalt oštećen, kao i presvlačenje novog sloja na kompletnoj dionici", naveo je Radaković.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
10 h0
Društvo
10 h0
Društvo
10 h2
Društvo
12 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu