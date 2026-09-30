Roditelji: Ne zloupotrebljavati subvencije Vlade za produženi boravak i ne dizati cijene

Neformalna grupa roditelja apelovala je da se ne zloupotrebljava odluka Vlade Republike Srpske da od septembra obezbijedi subvenciju od 200 KM za djecu koja pohađaju privatne produžene boravke, te da vlasnici ovu mjeru ne koriste kao razlog za neopravdano povećanje cijena.

"Kao primjer navodimo jedan privatni produženi boravak koji je najavio povećanje cijene sa dosadašnjih 420 KM na 520 KM, odnosno za 100 KM. To znači da bi od subvencije od 200 KM roditeljima faktički ostalo samo 100 KM stvarnog umanjenja troška, dok bi se druga polovina subvencije praktično nadomjestila povećanjem cijene boravka", poručuju roditelji.

Smatraju da subvencija Vlade Republike Srpske treba da bude pomoć roditeljima, a ne osnov za povećanje cijena privatnih usluga.

"Naš apel svim vlasnicima privatnih produženih boravaka je da ne 'divljaju' sa cijenama. Prema cijenama sa kojima smo upoznati, realna cijena privatnog produženog boravka je do oko 450 KM, dok bi svako neopravdano povećanje iznad toga predstavljalo dodatno opterećenje za roditelje. Razumijemo da privatni boravci imaju svoje troškove i da cijene moraju biti održive, ali smatramo da povećanja moraju biti realna, obrazložena i opravdana, a ne posljedica činjenice da je Vlada obezbijedila subvenciju", navode roditelji.

Ističu da je subvencija Vlade od 200 KM uvedena da pomogne roditeljima i da se ne treba dozvoliti da dio te pomoći završi u povećanju cijena.

"Pozivamo sve vlasnike privatnih produženih boravaka da pokažu odgovornost i društvenu osjetljivost prema roditeljima koji svakog mjeseca izdvajaju značajna sredstva kako bi njihovoj djeci bio obezbijeđen siguran boravak i briga nakon nastave", ističu iz neformalne grupe roditelja za ATV.

Kažu da ovo nije borba protiv privatnih boravaka već borba za fer cijenu i za to da pomoć namijenjena roditeljima zaista ostane roditeljima.

"A takođe upućujemo molbu nadležnim institucijama da se ovdje uvede mehanizam ograničavanja ukupne cijene za slučaj kad se koriste subvencije", rekao je za ATV Boris Gluvić, jedan od roditelja.