Sud presjekao: Zabranjeni štrajkovi u Zagrebu

Županijski sud u Zagrebu proglasio je danas, 30. septembra, nezakonitim štrajkove radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a i zabranio njihovo dalje održavanje. Riječ je o prvostepenim odlukama, a pravna bitka još nije završena.

Treći dan štrajka, koji je ozbiljno poremetio svakodnevni život u Zagrebu, tako je donio dvije važne sudske odluke.

Dok je javni prevoz sveden na minimum, a zbog štrajka komunalnih službi na pojedinim mjestima gomila se smeće, Županijski sud prvo je presudio da je nezakonit štrajk u Zagrebačkom holdingu, a potom je istu odluku donio i u slučaju ZET-a.

Razlozi zbog kojih su dva štrajka zabranjena, međutim, nisu isti.

Zašto je zabranjen štrajk u ZET-u?

U slučaju ZET-a problem nije bio kolektivni ugovor, jer je prethodni istekao.

Sud je štrajk proglasio nezakonitim zato što nisu bili ugovoreni nužni poslovi koje sindikati moraju osigurati tokom štrajka.

Sudija Lidija Bošnjaković objasnila je da će situacija biti drugačija kada bude donesena arbitražna odluka kojom će biti utvrđeni nužni poslovi.

"Kada arbitražna odluka bude donesena o nužnim poslovima, neće biti više razloga za zabranu štrajka", rekla je Bošnjaković, prenosi "Indeks".

Drugim riječima, sama odluka ne znači da sindikati ZET-a ubuduće neće moći organizovati štrajk. Sud je utvrdio da sadašnji nije zakonit jer prethodno nije riješeno pitanje poslova koji moraju biti obavljani i za vrijeme štrajka.

Zašto je zabranjen štrajk komunalaca?

Drugačiji razlog sud je naveo u postupku koji se odnosi na radnike Zagrebačkog holdinga.

Za tu presudu ključan je bio sporazum iz jula 2026. godine kojim je produžena primjena ranijeg kolektivnog ugovora.

Sud je zaključio da je zbog toga u trenutku pokretanja štrajka i dalje bila na snazi obaveza socijalnog mira, pa je štrajk ocijenjen kao preuranjen i nezakonit.

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Kao dodatni problem navedeno je to što nisu bili osigurani nužni poslovi.

Sud je naveo da pravo na štrajk mora biti omogućeno radnicima, ali da njegovo ostvarivanje ne smije ugroziti život, zdravlje i bezbjednost drugih ljudi.

U obrazloženju je navedeno i da iz zapisnika ne proizlazi da su pregovori vođeni u dobroj vjeri, odnosno da su obje strane iznosile zahtjeve i odgađale postizanje dogovora.

Da li štrajkovi odmah prestaju?

Sudskim presudama štrajkovi su proglašeni nezakonitim i zabranjeno je njihovo dalje održavanje, ali riječ je o prvostepenim odlukama.

U slučaju Holdinga sindikati imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu.

Rok za žalbu je 15 dana, dok Vrhovni sud nakon što dobije prvostepeni predmet ima rok od pet dana za odluku.

Upravo zbog toga je uprava Holdinga prethodno tražila i privremenu mjeru kojom bi štrajk bio odmah obustavljen do završetka postupka, ali je Županijski sud taj zahtjev odbio.

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić nakon današnje presude najavio je žalbu.

"Odluku o nastavku štrajka će donijeti radnici, a ne ja", rekao je Hodžić.

Zagreb treći dan gotovo bez javnog prevoza

Posljedice štrajka posebno se osjećaju u gradskom prevozu.

Prema podacima koje je jutros objavio "Indeks", Zagrebom su saobraćala samo dva ZET-ova tramvaja i četiri autobusa na liniji 228 između Borongaja i KBC-a Zagreb.

Velika potražnja za alternativnim prevozom dovela je i do rasta cijena taksija, dok su na pojedinim gradskim saobraćajnicama zabilježene gužve.

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Istovremeno se zbog ograničenog rada komunalnih službi na pojedinim lokacijama gomila smeće.

Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga stupili su u štrajk tražeći veće plate i druga materijalna prava, dok je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević ranije poručio da neće pristati na ono što naziva ucjenama.

Sud je sada oba štrajka proglasio nezakonitim, ali time spor između sindikata i gradskih kompanija još nije okončan.