Ukrajinac osumnjičen za sabotažu Sjevernog toka traži politički azil u Hrvatskoj

Ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, kojeg njemačke vlasti sumnjiče za umiješanost u sabotažu gasovoda "Sjeverni tok", zatražio je politički azil u Hrvatskoj, objavio je ukrajinski javni servis Suspilne, pozivajući se na njegovog advokata.

Žuravljova su hrvatske vlasti uhapsile 19. avgusta na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je izdala Njemačka. On se sumnjiči za učešće u operaciji tokom koje su u septembru 2022. godine postavljeni eksplozivi na gasovode "Sjeverni tok" ispod Baltičkog mora.

Njemački istražitelji tvrde da je Žuravljov bio dio grupe koja je za izvođenje operacije koristila iznajmljenu jedrilicu, isplovivši iz njemačke luke Rostok.

Njegov advokat Mikola Katerinčuk zahtjev za azil obrazložio je tvrdnjom da njegov klijent u Njemačkoj ne bi mogao da očekuje pravično suđenje.

Hrvatska odobrila izručenje

Županijski sud u Hrvatskoj je 18. septembra donio odluku kojom je odobreno izručenje Žuravljova Njemačkoj. Njegov branilac je, međutim, naglasio da zahtjev za azil sam po sebi ne obustavlja postupak izručenja.

Žuravljov je prethodno bio uhapšen u Poljskoj, u septembru 2025. godine, ali ga tamošnje pravosuđe nije izručilo Njemačkoj. Umjesto toga, pušten je iz pritvora mjesec dana kasnije.

Poljski sud je tada ocijenio da bi se uništavanje gasovoda "Sjeverni tok" moglo posmatrati kao čin povezan sa odbranom Ukrajine od ruske agresije.

Istraga vodi do još jednog Ukrajinca

Njemački istražitelji ranije su povezali eksplozije sa grupom za koju tvrde da je bila naklonjena Ukrajini. Prema njihovim navodima, grupu je predvodio još jedan ukrajinski državljanin, Serhij Kuznjecov.

Kuznjecov se trenutno nalazi u njemačkom pritvoru. Prethodno je uhapšen u Italiji u avgustu 2025. godine.

Zvanični Kijev negira umiješanost Ukrajine u eksplozije na gasovodima.

"Sjeverni tok 2", koji nikada nije počeo komercijalno da radi, godinama je bio predmet političkih i energetskih sporova u Evropi. Kritičari projekta upozoravali su da bi njegovo puštanje u rad dodatno povećalo zavisnost Njemačke od ruskog gasa i predstavljalo rizik za energetsku bezbjednost kontinenta.