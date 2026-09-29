Nafta pojeftinila nakon što su SAD najavile novo oslobađanje strateških rezervi

Cijena nafte pala je danas nakon obnavljanja izvoza sirove nafte iz Saudijske Arabije, kao i pošto su Sjedinjene Američke Države najavile novo oslobađanje nafte iz strateških rezervi.

Cijena međunarodno referentne nafte Brent pala je blizu 102 dolara za barel, dok je američka sirova nafta WTI pojeftinila na 89 dolara za barel, prenio je Trejding ekonomiks.

SAD će kroz program razmjene ponuditi do 40 miliona barela nafte iz Strateške naftne rezerve (SPR), što praktično predstavlja zajam kompanijama koje će naftu kasnije vratiti uz kamatu.

Američko Ministarstvo energetike saopštilo je da bi kroz program u narednih godinu dana u rezerve trebalo da bude vraćeno oko 200 miliona barela, odnosno približno 20 odsto više od količine koja će biti oslobođena.

Rok za dostavljanje ponuda za preuzimanje nafte iz rezervi je 6. oktobar.

Američki ministar energetike Kris Rajt signalizirao je da se novo oslobađanje nafte iz strateških rezervi vjerovatno neće ponavljati.

Istovremeno, Saudijska Arabija povećala je protok nafte kroz svoj ključni naftovod, čime je, prema navodima, obnovljena približno polovina njegovog kapaciteta nakon napada dronovima.

Dio sirove nafte i dalje prolazi kroz Ormuski moreuz brodovima koji koriste prikrivene načine tranzita.

U međuvremenu, američki i iranski zvaničnici navodno su u ponedjeljak odvojeno vodili indirektne razgovore uz posredovanje drugih zemalja.

Na tržište je uticala i neizvesnost u vezi sa mogućim diplomatskim rješenjem između SAD i Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp navodno je otvoren za ublažavanje sankcija Iranu i oslobađanje zamrznutih sredstava ukoliko Teheran ostvari konkretan napredak ka postizanju nuklearnog sporazuma.

Tramp je ranije odbacio uslovnu ponudu Irana da ponovo otvori Ormuski moreuz i rekao saradnicima da očekuje nastavak američkih napada na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres.