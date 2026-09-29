Autor:ATV redakcija
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Ustavni sud Crne Gore odlučio je većinom glasova da uslovljavanje boravka djece u vrtićima obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu.
Sud je odbio inicijative za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, prema kojima je vakcinacija uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama.
Kako prenose Vijesti.me, Ustavni sud smatra da je zaštita zdravlja djece i stanovništva legitiman cilj za propisivanje obavezne vakcinacije.
Posebno je istaknuto da mjera štiti i djecu koja zbog trajnih medicinskih kontraindikacija ne mogu biti vakcinisana.
Sud je ocijenio i da ova mjera ne predstavlja prinudno vakcinisanje, već da nevakcinisanje za posljedicu ima zakonom propisano ograničenje boravka u vrtiću.
Prema ocjeni Suda, time nije nesrazmjerno ograničeno pravo djece na predškolsko obrazovanje.
Odluka je donesena sa pet glasova za i dva protiv. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović izdvojili su mišljenja, navodeći da osporene odredbe narušavaju jedinstvo pravnog poretka i dostupnost predškolskog obrazovanja.
Odluka će nakon objavljivanja u Službenom listu i na internet stranici Ustavnog suda postati javno dostupna.
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