Ustavni sud Crne Gore odlučio je većinom glasova da uslovljavanje boravka d‌jece u vrtićima obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu.

Sud je odbio inicijative za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, prema kojima je vakcinacija uslov za boravak d‌jece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Kako prenose Vijesti.me, Ustavni sud smatra da je zaštita zdravlja d‌jece i stanovništva legitiman cilj za propisivanje obavezne vakcinacije.

Posebno je istaknuto da mjera štiti i d‌jecu koja zbog trajnih medicinskih kontraindikacija ne mogu biti vakcinisana.

Sud je ocijenio i da ova mjera ne predstavlja prinudno vakcinisanje, već da nevakcinisanje za posljedicu ima zakonom propisano ograničenje boravka u vrtiću.

Prema ocjeni Suda, time nije nesrazmjerno ograničeno pravo d‌jece na predškolsko obrazovanje.

Odluka je donesena sa pet glasova za i dva protiv. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović izdvojili su mišljenja, navodeći da osporene odredbe narušavaju jedinstvo pravnog poretka i dostupnost predškolskog obrazovanja.

Odluka će nakon objavljivanja u Službenom listu i na internet stranici Ustavnog suda postati javno dostupna.