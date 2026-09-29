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Vakcinacija kao uslov za boravak d‌jece u vrtićima nije protivna Ustavu

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29.09.2026 22:30

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или делове генетског материјала који се примењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Foto: ATV

Ustavni sud Crne Gore odlučio je većinom glasova da uslovljavanje boravka d‌jece u vrtićima obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu.

Sud je odbio inicijative za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, prema kojima je vakcinacija uslov za boravak d‌jece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Kako prenose Vijesti.me, Ustavni sud smatra da je zaštita zdravlja d‌jece i stanovništva legitiman cilj za propisivanje obavezne vakcinacije.

Posebno je istaknuto da mjera štiti i d‌jecu koja zbog trajnih medicinskih kontraindikacija ne mogu biti vakcinisana.

Sud je ocijenio i da ova mjera ne predstavlja prinudno vakcinisanje, već da nevakcinisanje za posljedicu ima zakonom propisano ograničenje boravka u vrtiću.

Prema ocjeni Suda, time nije nesrazmjerno ograničeno pravo d‌jece na predškolsko obrazovanje.

Odluka je donesena sa pet glasova za i dva protiv. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović izdvojili su mišljenja, navodeći da osporene odredbe narušavaju jedinstvo pravnog poretka i dostupnost predškolskog obrazovanja.

Odluka će nakon objavljivanja u Službenom listu i na internet stranici Ustavnog suda postati javno dostupna.

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Tagovi :

vakcinacija

Crna Gora

Ustavni sud

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