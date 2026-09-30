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Putin: Ruski narod niko ne može ni da zaplaši ni da slomi

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30.09.2026 13:14

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује самиту Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку, у Киргистану, у уторак, 1. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kremlin Pool

Dan ponovnog ujedinjenja novih regiona - DNR, LNR, Zaporoške i Hersonske oblasti - sa Rusijom postao je simbol pravedne borbe ruskog naroda širom zemlje, stanovnika Donbasa i Novorusije za slobodu, izjavio je ruski lider Vladimir Putin na otvaranju novog saziva Ruske dume, komentarišući događaj od prije četiri godine.

"Drago mi je što mogu svima vama, građanima naše zemlje, da čestitam Dan ujedinjenja. Ovaj praznik postao je oličenje nezaustavljive težnje našeg naroda ka obnavljanju istorijskog jedinstva, pravedne borbe ruskog naroda širom zemlje, stanovnika Donbasa i Novorusije za slobodu i pravdu, podviga pripadnika narodne milicije iz 2014. godine i heroja Specijalne vojne operacije koji su stali u odbranu Otadžbine i našeg naroda", rekao je Putin na sjednici.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić za TASS: Budućnost BiH treba da određuju njeni narodi

On je istakao da ruski narod niko ne može ni da zaplaši ni da slomi, prenosi Srna.

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Vladimir Putin

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