Potukli se piloti, aktiviran bezbjednosni sistem

Autor:ATV redakcija
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Avio-kompanija "Flaj Dubai" potvrdila je informaciju da je u avionu na liniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Izraelu izbila tuča između pilota.
U avionu je aktiviran bezbjednosni sistem, a brojni mediji su prvo javili da postoji mogućnost da je avion otet.
Avion je vanredno sletio u Saudijsku Arabiju.
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