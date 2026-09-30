Potukli se piloti, aktiviran bezbjednosni sistem

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Avio-kompanija "Flaj Dubai" potvrdila je informaciju da je u avionu na liniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Izraelu izbila tuča između pilota.

U avionu je aktiviran bezbjednosni sistem, a brojni mediji su prvo javili da postoji mogućnost da je avion otet. Avion je vanredno sletio u Saudijsku Arabiju.

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