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Potukli se piloti, aktiviran bezbjednosni sistem

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30.09.2026 09:42

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Diego Alexander

Avio-kompanija "Flaj Dubai" potvrdila je informaciju da je u avionu na liniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Izraelu izbila tuča između pilota.

U avionu je aktiviran bezbjednosni sistem, a brojni mediji su prvo javili da postoji mogućnost da je avion otet.

Avion je vanredno sletio u Saudijsku Arabiju.

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Tagovi :

avion

Tuča

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