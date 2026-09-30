Srušio se ruski nuklearni bombarder TU-95

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je jutros da je poginulo šest članova posade vojnog aviona koji se srušio u Amurskom regionu na dalekom istoku zemlje.

Agencija Interfaks je, pozivajući se na vojnog portparola, objavila da je strateški bombarder TU-95 pao u udaljenom području tokom rutinske vježbe.

Navedeno je da u trenutku pada ruski avion, koji NATO naziva "Medvedom" i može da nosi nuklearno oružje, nije nosio nikakvo naoružanje.

A Tu-95 strategic missile-carrier crashed in the Amur region. Six people were killed.



Russia’s Defense Ministry said the bomber went down on Tuesday. Six died. One crew member was hospitalized. The plane fell in an uninhabited area during a training flight with no munitions on… https://t.co/lr76tdFhXl pic.twitter.com/UkYVSO3xPE — Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2026

"Jedan član posade je preživio pad i hospitalizovan je", saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Zvaničnici Ratnog vazduhoplovstva poslati su na mesto pada da sprovedu istragu.

"Moskou tajms" navodi da su se pojavili neprovjereni izvještaji na Telegram kanalima povezanim sa ruskim bezbjednosnim službama o tome da se bombarder možda srušio zbog požara i eksplozije motora.

Zvaničnici nisu komentarisali mogući uzrok pada.

TU-95 je navodno bio stacioniran na vazduhoplovnoj bazi Ukrajinka, jednoj od najvećih ruskih baza bombardera dugog dometa.

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Russia is -1 military plane.



Difficult to tell from the wreckage but it's presumed to be a Tu-95



It crashed in the far east of Russia, in the village of Krasnoyano, in Amur Oblast. pic.twitter.com/V2g0RGnVEw — Tim White (@TWMCLtd) September 29, 2026

Izvještaji navode da se avion srušio u blizini sela Krasnojarovo, koje se nalazi 30 kilometara sjeverno od baze Ukrajinka.

(Kurir)