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Srušio se ruski nuklearni bombarder TU-95

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30.09.2026 09:10

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Срушио се руски бомбардер
Foto: Screenshot / X

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je jutros da je poginulo šest članova posade vojnog aviona koji se srušio u Amurskom regionu na dalekom istoku zemlje.

Agencija Interfaks je, pozivajući se na vojnog portparola, objavila da je strateški bombarder TU-95 pao u udaljenom području tokom rutinske vježbe.

Navedeno je da u trenutku pada ruski avion, koji NATO naziva "Medvedom" i može da nosi nuklearno oružje, nije nosio nikakvo naoružanje.

"Jedan član posade je preživio pad i hospitalizovan je", saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Zvaničnici Ratnog vazduhoplovstva poslati su na mesto pada da sprovedu istragu.

"Moskou tajms" navodi da su se pojavili neprovjereni izvještaji na Telegram kanalima povezanim sa ruskim bezbjednosnim službama o tome da se bombarder možda srušio zbog požara i eksplozije motora.

Zvaničnici nisu komentarisali mogući uzrok pada.

TU-95 je navodno bio stacioniran na vazduhoplovnoj bazi Ukrajinka, jednoj od najvećih ruskih baza bombardera dugog dometa.

Izvještaji navode da se avion srušio u blizini sela Krasnojarovo, koje se nalazi 30 kilometara sjeverno od baze Ukrajinka.

(Kurir)

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Tagovi :

Avionska nesreća

pad aviona

Rusija

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