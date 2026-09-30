Svirepi monstrum ili žrtva? Najmlađa osuđenica na smrt ide na pogubljenje

Za danas je u američkoj saveznoj državi Tenesi zakazano pogubljenje Kriste Pajk (50), osuđene za teško ubistvo Kolin Slemer iz 1995. godine.

Ukoliko presuda tokom dana bude izvršena smrtonosnom injekcijom, Pajkova će postati prva žena pogubljena u toj saveznoj državi poslije više od dva vijeka.

Ovaj slučaj izazvao je ogromnu pažnju javnosti, jer je ona ujedno i jedna od rijetkih žena u modernoj istoriji SAD koja je doživjela ovakvu sudbinu: od 1970-ih godina do danas u Americi je pogubljeno 1.663 muškaraca i svega 18 žena.

Zločin koji je šokirao Ameriku: Pentagram i svirepo ubistvo

Tragedija koja je zauvijek promijenila živote dvije porodice dogodila se 1995. godine u Noksvilu. Krista Pajk je tada imala svega 18 godina kada je sa svojim tadašnjim sedamnaestogodišnjim dečkom, Tadarilom Šipom i još jednim saučesnikom namamila Kolin Slemer (19) u šumu u blizini kampa za obuku i zapošljavanje problematičnih tinejdžera.

Pajkova je optužila Kolin da ju je uvrijedila i pokušala da joj preotme dečka. Mameći žrtvu pod lažnim izgovorom, brutalno su je pretukli i izboli. Zločin je poprimio jezive razmjere kada je Pajkova svojoj žrtvi na grudima urezala pentagram. Stanovnici kampa kasnije su na sudu svjedočili da se Pajkova hvalila ubistvom i pokazivala komad lobanje nesrećne djevojke.

Godinu dana kasnije, Krista Pajk je osuđena za teško ubistvo i zavjeru sa namjerom izvršenja teškog ubistva, čime je postala najmlađa žena osuđena na smrt u istoriji SAD. Njen saučesnik Tadaril Šip, zbog toga što je u trenutku zločina bio maloljetan, izbjegao je smrtnu kaznu i osuđen je na doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta.

Pravni tim Kriste Pajk uputio je obimnu molbu za pomilovanje na 226 stranica guverneru Tenesija, Bilu Liju. Glavni adut odbrane jeste potresan i dokumentovan istorijat ekstremnog seksualnog, fizičkog i emocionalnog zlostavljanja koje je Pajkova trpjela od najranijeg djetinjstva.

„Njena odbrana traži odlaganje ili pomilovanje, uz tvrdnje o dugogodišnjem zlostavljanju, PTSP-u i drugim dijagnozama, dok je Vrhovni sud Tenesija odbacio zahtjeve za stopiranje kazne. Pajkovoj je bipolarni poremećaj zvanično dijagnostikovan tek 2021. godine, uz ranije utvrđeni teški PTSP i oštećenja mozga, za koje odbrana tvrdi da su uticali na njenu percepciju u trenutku zločina. Sa druge strane, majka ubijene djevojke Mej Martinez ostaje nepokolebljiva u stavu da Krista mora da plati za svoj zločin kako bi porodica konačno pronašla mir“, prenose mediji.

Pored advokatskog tima, apel guverneru uputile su brojne organizacije, stručnjaci Mreže za prevenciju negativnih iskustava u djetinjstvu, pa čak i eksperti Ujedinjenih nacija (UN) za humanitarno pravo. Inicijativa "Milost za Kristu" traži da se smrtna kazna preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

Poslednje poruke i pripreme za pogubljenje

U danima pred zakazano pogubljenje, Krista Pajk se javila svojoj prijateljici Ešli Selars, bivšoj zatvorenici koja je danas aktivistkinja za reformu pravosuđa, uz poruku da ne želi da iko od njenih najmilijih prisustvuje pogubljenju. Takođe, podnijela je zvaničan zahtjev da njom upravlja isključivo ženski tim čuvara, s obzirom na to da je čitav život trpjela torturu od strane muškaraca.

Christa Gail Pike was 18 when she killed a classmate in Knoxville, Tennessee, in January 1995.



The classmate was Colleen Slemmer, 19. Both were at Knoxville Job Corps. Prosecutors said Pike thought Slemmer was after her boyfriend. Pike, the boyfriend Tadaryl Shipp, then 17, and… pic.twitter.com/ae7EAtqBny — Davian (@dhaevian) September 29, 2026

Dok sat otkucava, sudbina Kriste Pajk ostaje neizvjesna u njenim posljednjim satima između duboke patnje porodice stradale djevojke i potresnog apela za samilost prema žrtvi dječijeg nasilja koja je postala ubica, prenosi Bi-bi-si.