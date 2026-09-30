Nesvakidašnji slučaj u BiH: Tele trčalo auto-putem

Neobičan prizor zabilježen je juče, 29. septembra, na auto-putu A1 u blizini Kaknja, gdje se na kolovozu našlo tele, a grupa mladića pokušavala ju je zaustaviti i skloniti sa puta.

Na snimku se može vidjeti kako nekoliko mladića trči za životinjom, dok su pojedini vozači zaustavili automobile pokušavajući joj prepriječiti put.

Ipak, krava se nije dalo uhvatiti. Nastavilo je kretanje između vozila, dok su drugi učesnici u saobraćaju usporavali kako bi izbjegli potencijalno opasan susret.

Društvo Ako imate kćerku, ovo morate da znate: Danas se slavi veliki praznik

Situacija je bila posebno rizična zbog saobraćaja na ovoj dionici auto-puta, uključujući i teretna vozila koja su morala obratiti dodatnu pažnju prilikom prolaska, piše portal "Crna Hronika".

Nije poznato kako je životinja dospjela na auto-put niti da li je prethodno pobjegla s obližnjeg imanja.

U nastavku pogledajte snimak neobične potjere na A1 kod Kaknja: