Dnevni horoskop za 30. septembar: Blizance stavljaju u bezizlaznu situaciju

OVAN

Danas ste u raskoraku sa vremenom i teško vam je da ispunite sve obaveze koje su vam nametnute. Dosta su kratki rokovi, pa ćete funkcionisati kroz nervozu. Voljena osoba se ponaša na način koji je vama nerazumljiv i ne snalazite se u novonastaloj situaciji.

BIK

Nervirate se jer niste zadovoljni kako se odvijaju situacije u poslovnom segmentu. Vi ste uradili ono što je do vas, ostaje samo da vidite da li će na kraju sve ipak ispasti uspješno. Moguće je da vam voljena osoba zamjera neke stvari, a vi ne osjećate potrebu da se pravdate.

BLIZANCI

Neko vas stavlja u bezizlaznu situaciju i morate da mu izađete u susret. Nervirate se što nikako da dobijete informacije koje su vam potrebne da biste nastavili posao koji ste započeli. Danas ne uspijevate da se uklopite sa voljenom osobom.

RAK

Sa velikom energijom i elanom pristupate svojim poslovnim obavezama i prija vam što šefovi primjećuju vaš trud. U žurbi ste, ali uspijevate da završite na vrijeme. Emotivni partner očekuje da mu posvetite više vremena, ali vi trenutno imate druge prioritete.

LAV

Dan jeste pomalo naporan i stresan, ali vi uspijevate da izađete na kraj sa nekim napetim situacijama, naročito u komunikaciji sa saradnicima. Niste uspjeli da dogovorite susret sa osobom koja vam je interesantna, pa vas je to malo oneraspoložilo.

DJEVICA

Danas morate odrediti prioritete jer bi lako moglo da se dogodi da se potpuno pogubite u ogromnoj količini poslovnih obaveza. Organizujte se. Vjerovatno je da ćete ostatak dana uzeti samo za sebe, svoje opuštanje i odmaranje, eventualno susret sa prijateljima.

VAGA

Imate osjećaj da vam ništa ne ide na ruku danas. Žurite, ali nikako ne uspijevate da ispoštujete rokove koji su vam dati. Neko vam nudi pomoć, ali će vam u suštini više odmagati svojim prisustvom. Moguće je da ćete morati da pomjerite neke dogovore u emotivnom segmentu.

ŠKORPIJA

Malo vam je ostalo da završite jednu poslovnu obavezu, žurite, i jako vam smeta što vas drugi svojim prisustvom, komentarima ili postupcima ometaju. Velika strast i mogućnost avanture. Međutim, oni koji su u vezama neće biti zadovoljni odnosom sa partnerom.

STRIJELAC

Započeli ste neki poslovni projekat i želite da ga što prije privedete kraju, ali kako vrijeme prolazi, sve više gubite elan za rad. Ipak, uporno gurate dalje. Svoje emocije i zainteresovanost ne možete da sakrijete u kontaktu sa jednom osobom.

JARAC

Imate osjećaj da ne možete nikako da uklopite neke stvari u poslovnom segmentu i da vam situacija izmiče iz ruku. Nije sve toliko loše kao što to vama izgleda. Uzmite predah, opustite se pa nastavite ponovo. Završićete bolje i brže nego što ste to očekivali.

VODOLIJA

Jako se nervirate zato što nikako da privedete kraju jedan dogovor, za koji ste mislili da ćete ga odavno okončati. Ne budite impulsivni i ne požurujte drugu stranu, ovo će djelovati kontraproduktivno. Nije vam jasno zašto vam se ne javlja osoba koja vas zanima.

RIBE

Očekujete da vas šef podrži u nekim poslovnim situacijama, ali ubrzo shvatate da ćete morati sami da se izborite za ono što želite. Emotivni partner je prilično impulsivan i iznenađuje vas svojim postupcima. Niste navikli da se ovako ponaša.

(Ona.rs)