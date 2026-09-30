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Haker naručivao ubistva? Na laptopu pronađeni ključni dokazi

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30.09.2026 08:01

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Хакер наручивао убиства? На лаптопу пронађени кључни докази
Foto: Pixabay

Dvadesetčetvorogodišnji Pepajn van der Stap, koji je uhapšen 15. septembra u Amsterdamu zbog sumnje da je povezan sa poznatom hakerskom grupom Šajnihanters, osumnjičen je i za pokušaj naručivanja dva ubistva u inostranstvu, saopštila je holandska policija.

Policija je navela da je nakon njegovog hapšenja na laptopu pronađena velika količina informacija, uključujući podatke o dva ubistva koja je trebalo da budu izvršena van granica Holandije.

Prema zvaničnim saopštenjima nadležnih organa, detalji istrage otkrivaju sljedeće:

„Postoje indicije da je osumnjičeni naručio ta ubistva. Zbog toga se sumnjiči i za pokušaj naručivanja dva ubistva. Zasad nije poznato da li su ta ubistva zaista izvršena. Holandska policija je istakla da je istraga o navodnom naručivanju ubistava odvojena od istrage o grupi Šajnihanters. Osumnjičeni se trenutno nalazi u pritvoru uz potpuno ograničenje komunikacije, dok je zaplijenjeno nekoliko nosača podataka koji se analiziraju“, prenosi NL Tajms.

Istraga o ovom složenom slučaju se nastavlja, a stručnjaci za sajber kriminal detaljno češljaju digitalne dokaze koji bi mogli otkriti identitet potencijalnih žrtava i naručilaca, prenosi Kurir.

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Tagovi :

hakeri

Amsterdam

Detalji ubistva

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