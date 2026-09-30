Dodik: Sjećanje na Milana Jelića i njegova djela ni vrijeme ne može izbrisati

Postoje ljudi čiji odlazak ni vrijeme ne može izbrisati iz naših srca i sjećanja, a jedan od njih je sigurno Milan Jelić, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Danas kad obilježavamo 19 godina od njegove smrti, sa dubokim poštovanjem sjećamo se čovjeka čiji su životni put i pregalaštvo trajno utkani u temelje ne samo njegovog grada, Modriče, koju je volio iznad svega, nego i cijele Republike Srpske, i koji je svojim životom, radom i odnosom prema ljudima ostavio snažan i neizbrisiv trag", istakao je Dodik za Srnu povodom 19 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.

On je naglasio da vrijeme koje je prošlo od njegovog odlaska nije umanjilo prazninu koju je ostavio, niti može izbrisati uspomenu na njegovu ličnost, energiju i posvećenost svom narodu i Republici Srpskoj, a godine koje prolaze dodatno potvrđuju koliko je značajan bio njegov doprinos i koliko njegovo ime i danas zauzima posebno mjesto u sjećanju svih koji su ga poznavali.

"Milan Jelić je bio čovjek koji je svojim djelovanjem nastojao da doprinese napretku društva, da povezuje ljude i da svojim radom ostavi nešto vrijedno generacijama koje dolaze. Njegova javna i društvena uloga nosila je sa sobom veliku odgovornost, posebno kao predsjednika Republike, ali i iskrenu želju da učini najviše i najbolje što može za Srpsku", istakao je Dodik.

Dodao je da je Milan Jelić imao jasnu viziju puta kojim treba da ide Republika Srpska, i da kao veliki privrednik doprinese njenom razvoju.

Republika Srpska Dodik i Minić na konferenciji za novinare po povratku iz Rusije

"Bio je snažna i stabilna ličnost koja je svoj autoritet gradila na postignutim rezultatima, neiscrpnoj energiji i inicijativi. Za njega nije bilo nerješivih problema i uvijek je djelovao odmah", rekao je Dodik, podsjetivši na riječi iz njegovog govora prilikom inauguracije da će se zalagati za poboljšanje socijalnog položaja i dobrobit svih građana, a posebno za pomoć i dodjelu stipendija mladim tokom obrazovanja, zbog čega je i osnovan Fond koji nosi njegovo ime i koje će ostati kao legat doktora Milana Jelića za budućnost.

Zato danas kada govorimo o Milanu, kaže Dodik, ne govorimo samo o vremenu u kojem je živio i djelovao, već i o vrijednostima koje su ostale iza njega – o ljudskosti, odgovornosti, predanosti, prijateljstvu i spremnosti da radi za dobrobit svake lokalne zajednice i Republike Srpske u cjelini.

"On nije bio samo nosilac važnih političkih funkcija, već je prije svega bio veliki čovjek i vizionar koji je imao rijetku sposobnost da prepozna potrebe svog naroda i da se bori za napredak svakog pojedinca. Kroz cijelu svoju karijeru, koja je nažalost rano prekinuta, pokazao je kako se snagom intelekta, ali i ljudskom toplinom i sportskim duhom gradi međusobno povjerenje", rekao je Dodik.

On je naveo da su godišnjice uvijek trenuci tuge, ali i zahvalnosti.

Republika Srpska Dodik i Minić u šetnji Crvenim trgom nakon uspješnog i sadržajnog dana

"Tuge zbog činjenice da među nama nema više čovjeka koji je ostavio snažan trag, ali i zahvalnosti što je svojim životom i djelom postao dio istorije i kolektivnog sjećanja našeg naroda i Republike Srpske. Vrijeme koje prolazi neće i ne smije biti vrijeme zaborava, već vrijeme u kojem ćemo još snažnije čuvati uspomenu na našeg Milana i vrijednosti za koje se zalagao. S dubokim poštovanjem čuvamo uspomenu na njega. Neka mu je vječna slava. Počivaj u miru, prijatelju, zauvijek ćeš nedostajati", naveo je Dodik.

U Modriči će danas biti obilježeno 19 godina od smrti tadašnjeg predsjednika Republike Srpske, privrednika i političara.

Jelić je bio univerzitetski profesor, doktor ekonomskih nauka i sportski radnik.

(SRNA)