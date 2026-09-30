Često mokrite tokom noći? Ovo može biti simptom veoma opasne bolesti

U većini slučajeva posljedica je povećanog unosa tečnosti pred spavanje, ali i određenih zdravstvenih stanja, kao što su preaktivna bešika, dijabetes, benigno uvećanje prostate, infekcije urinarnog trakta.

Opšti pregled urina jedan je od najčešćih laboratorijskih testova. Pravilna priprema uzorka je veoma bitna, jer samo u ovom slučaju rezultat pruža precizan uvid u zdravstveno stanje.

Kako da se pravilno pripremite?

Važno je obezbijediti sterilnu, jednokratnu posudu za urin. Preporučuje se i da nekoliko dana prije pregleda ishrana bude umjerena, uz normalan unos tečnosti, u skladu sa osjećajem žeđi.

Potrebno je izbjegavati prekomeran fizički napor i duže stajanje nego što je uobičajeno. Takođe se savjetuje uzdržavanje od seksualnih odnosa 24 sata prije uzimanja uzorka.

Uzimanje uzorka urina tokom menstrualnog krvarenja trebalo bi izbjegavati, kao i dva dana prije i dva dana nakon menstruacije, ukoliko to nije neophodno.

Prvi jutarnji urin

Za pravilan uzorak važno je uzeti prvi jutarnji urin. Potrebno je održavati odgovarajuću higijenu genitalne regije, uzeti uzorak srednjeg mlaza urina, pravilno obilježiti posudu i uzorak što prije dostaviti u laboratoriju.

Neodgovarajuća priprema, nepravilno uzimanje uzorka ili neadekvatno čuvanje mogu dovesti do netačnih rezultata. Zato je prije opšteg pregleda urina važno pridržavati se nekoliko osnovnih pravila:

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Obezbijedite jednokratnu posudu za urin: Urin se prikuplja u posebnu, jednokratnu posudu koja može da se kupi u apoteci. Posuda mora da bude sterilna. Nije dozvoljeno dostavljanje urina u flašama, teglama ili drugim posudama koje nisu namijenjene za tu svrhu. Ostaci različitih supstanci, poput šećera, ili prisustvo bakterija u neodgovarajućoj posudi mogu značajno da utiču na rezultate analize.

Prilagodite ishranu i unos tečnosti: Nekoliko dana prije planiranog pregleda važno je imati umjerenu, uobičajenu ishranu i unositi normalnu količinu tečnosti, u skladu sa osjećajem žeđi. Ishrana može značajno uticati na sastav i izgled urina. Dobar primjer je cvekla, koja može obojiti urin u crvenkastu boju. Ishrana bogata mesom može sniziti pH urina, dok mliječna ili vegetarijanska ishrana može dovesti do povećanja pH vrijednosti. Ketonska tijela mogu se pojaviti usljed prekomerne konzumacije alkohola ili ishrane bogate mastima.

Izbjegavajte prekomeran fizički napor i dugo stajanje: Intenzivna fizička aktivnost može dovesti do pojave ili povećanja koncentracije proteina i ketonskih tijela u urinu. Dugotrajno stajanje takođe može dovesti do ortostatske proteinurije, odnosno prisustva proteina u urinu koje je povezano sa uspravnim položajem tijela.

Izbjegavajte seksualne odnose 24 sata prije uzimanja uzorka: Pregled urina nakon seksualnog odnosa može biti otežan zbog prisustva spermatozoida u uzorku. Njihov veći broj može otežati pravilnu mikroskopsku analizu urinarnog sedimenta. Tokom seksualnog odnosa mogu nastati i sitne povrede mokraćne cijevi, što može dovesti do povećanog broja epitelnih ćelija i eritrocita ili do prisustva bakterija u urinu.

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Izbjegavajte uzimanje uzorka tokom menstruacije: Uzorak urina ne bi trebalo uzimati tokom menstrualnog krvarenja, kao ni dva dana prije i dva dana nakon menstruacije, ukoliko to nije neophodno. Urin se može kontaminirati većom količinom krvi i epitelnih ćelija, zbog čega ljekar može posumnjati na hematuriju, kamen u bubregu ili nefritični sindrom.

Kako pravilno pripremiti uzorak urina?

Preporučuje se da se uzorak urina uzme odmah nakon buđenja, odnosno nakon noćnog odmora od približno osam sati. Ako to nije moguće, trebalo bi da prođu najmanje četiri sata od posljednjeg mokrenja. To je važno kako bi se smanjila mogućnost pojave funkcionalne proteinurije, odnosno privremenog prisustva proteina u urinu.

Higijena genitalne regije

Prije uzimanja uzorka operite ruke toplom vodom i sapunom, a zatim pažljivo operite područje oko izlaza mokraćne cijevi toplom vodom i sapunom ili sredstvom za intimnu higijenu.

Kod žena je naročito važno dobro oprati područje spoljašnjih genitalija. Pranje treba obavljati od naprijed ka nazad, a nikada u suprotnom smjeru. Muškarci treba temeljno da operu penis, posebno područje oko otvora mokraćne cijevi. Za brisanje je najbolje koristiti čist, jednokratni peškir.

Uzmite uzorak srednjeg mlaza i pravilno ga obilježite

Kada počnete da mokrite, prvi dio urina nemojte sakupljati. Nakon nekoliko sekundi postavite posudu i sakupite srednji mlaz urina (oko 20 do 100 mililitara), a završni dio ponovo ispustite u toalet. Urin se ne smije prebacivati iz toaleta, noše, bazena ili drugih posuda u kontejner zbog mogućnosti kontaminacije bakterijama.

„Posudu sa uzorkom treba čitko obilježiti imenom i prezimenom, datumom rođenja, datumom i vremenom uzimanja uzorka. Posudu treba dobro zatvoriti i što prije dostaviti u laboratoriju. Ako uzorak nije moguće odmah dostaviti, treba ga staviti u frižider, gdje za urinokulturu vrijeme čuvanja ne bi trebalo da bude duže od dva sata. Brza dostava uzorka u laboratoriju važna je jer se vremenom mogu razmnožavati bakterije i promijeniti karakteristike urina", prenosi synappsehealth.com.