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Igor Dodik: Veća odgovornost i ravnomjerniji razvoj Srpske među prioritetima

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30.09.2026 09:27

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Игор Додик, организациони секретар СНСД-а
Foto: ATV / Branko Jović

SNSD ima najsnažniju političku infrastrukturu u Republici Srpskoj i realnu mogućnost da ostvari jedan od svojih najboljih rezultata, rekao je organizacioni sekretar stranke Igor Dodik.

"Očekujem uvjerljivu pobjedu SNSD-a i najsnažniji poslanički klub u Narodnoj skupštini. Da li će biti tačno 35 mandata, jedan više ili jedan manje, odlučiće birači. Za mene je, osim broja, važno i kakve ćemo poslanike dobiti", rekao je Dodik za Nezavisne novine.

Republici Srpskoj, kako je naveo, nije potreban veliki klub ljudi koji će četiri godine ćutati, nego tim sposobnih poslanika koji će znati da brane njene nadležnosti, ali i da se bave ekonomijom, javnim preduzećima, obrazovanjem, demograFijom i svakodnevnim problemima građana.

"Građani mogu očekivati da neću biti poslanik koji se pojavljuje samo kada treba pritisnuti taster. Poslanik mora znati zbog čega je glasao", rekao je Dodik koji je i nosilac liste SNSD-a u Izbornoj jedinici tri za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Naglasio je da se lojalnost stranci ne pokazuje tako što se ćuti dok se pravi greška već se pokazuje tako što se greška pokuša spriječiti prije nego što postane javni problem.

Dodik je naveo da će njegovi prioriteti biti efikasnija javna uprava, veća odgovornost uprava javnih preduzeća, ravnomjerniji razvoj Republike Srpske i politike koje mladim ljudima daju stvaran razlog da ovdje zasnuju porodicu i grade karijeru.

Naveo je da kao organizacioni sekretar SNSD-a ima mnogo posla i veliku odgovornost prema stranačkim organizacijama i ljudima na terenu širom Republike Srpske, te da će taj posao nastaviti da obavlja predano i nakon izbora.

"Ne posmatram stranku kao sredstvo za dolazak do funkcije, već smatram da treba da joj budem na raspolaganju tamo gdje mogu dati najveći doprinos", kaže Dodik.

Игор Додик

Republika Srpska

Igor Dodik: Srpskoj najpotrebnije jedinstvo o vitalnim nacionalnim interesima

Naglasio je i da je Republika Srpska iznad bilo koje stranke i bilo čije političke karijere, te da se ne može praviti koalicija sa politikom koja želi da postizborni dogovor iskoristi za prenos nadležnosti sa Srpske, za slabljenje njenih institucija ili za stvaranje nove političke nestabilnosti.

"Ne možete zbog nekoliko funkcija trgovati onim što je ustavna pozicija Republike Srpske", naveo je Dodik kao jednu crvenu liniju preko koje SNSD ne bi smio preći, dok je za drugu rekao da mora biti odnos prema javnom novcu.

Na pitanje može li stranka koja je toliko dugo upravljala Republikom Srpskom uvjerljivo govoriti o promjenama i novoj odgovornosti, Igor Dodik je odgovorio da ozbiljna stranka mora biti sposobna da prizna i jedno i drugo.

"Promjena ne znači da treba srušiti sve što je urađeno. Promjena znači sačuvati političku stabilnost i kapacitet institucija, a istovremeno uvesti viši standard odgovornosti", pojasnio je on i dodao da pripadnost SNSD-u nekome može biti politička preporuka, ali ne može nadomjestiti stručnost.

Kao najveći problem Republike Srpske u narednih deset godina naveo je demografiju, ali ne posmatranu samo kao broj rođenih i umrlih već, kako je pojasnio, to je zbirna ocjena ekonomije, obrazovanja, zdravstva, stambene politike i povjerenja ljudi u budućnost.

"Moramo paziti na ravnomjeran razvoj. Nije dovoljno da imamo nekoliko snažnih urbanih centara, dok manje opštine ostaju bez stanovništva, ljekara, nastavnika i privredne aktivnosti. Republika Srpska mora biti održiva na cijeloj svojoj teritoriji", naveo je Dodik.

Zato, kaže, svaka velika investicija mora biti procijenjena i prema tome koliko radnih mjesta, znanja i novih mogućnosti donosi lokalnoj zajednici.

"Nećemo zaustaviti odlazak ljudi parolama. Potrebni su bolji poslovi, dostupniji prvi stan, vrtići, kvalitetne škole, brža administracija i uvjerenje da će institucije jednako postupati prema svakome. Ako to ne ostvarimo, nijedan politički uspjeh neće biti dovoljan", zaključio je Igor Dodik.

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Igor Dodik

SNSD

Republika Srpska

izbori

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