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Minić za ruski medij: Evropa mora da spriječi oružani sukob, militarizacija nije odgovor

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30.09.2026 10:13

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Минић за руски медиј: Европа мора да спријечи оружани сукоб, милитаризација није одговор
Foto: Kremlin

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Evropa mora učiniti sve što je u njenoj moći da spriječi oružani sukob, uz napomenu da militarizacija ne može da bude odgovor.

"Hajde da razgovaramo, kada već imamo diplomatske veze. Ako imamo kanale za komunikaciju, hajde da ih upotrijebimo. Mislim da je u interesu svih da učinimo sve što je u našoj moći da spriječimo oružani sukob", rekao je Minić za TASS.

Minić je naglasio da "dobro zna šta je rat", jer je učestvovao u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, te da stoga smatra neprihvatljivim da se govori o militarizaciji kao rješenju, prenosi "Srna".

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik održaće danas konferenciju za novinare na Aerodromu Banjaluka, povodom posjete Ruskoj Federaciji.

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Tagovi :

Savo Minić

Rusija

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