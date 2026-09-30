Odbor NSRS traži od Ustavnog suda BiH odbijanje tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovore Ustavnom sudu BiH u tri predmeta koja se odnose na ocjenjivanje ustavnosti člana 359b. Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim je propisano krivično djelo - javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike BiH, ističući da u materijalnom smislu ovi zahtjevi nisu osnovani i da ih Ustavni sud BiH treba u cijelosti odbiti.

Zahtjeve su podnijeli jedanaest poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, te prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske smatra da ovi zahtjevi u cjelini nisu podneseni u skladu sa odredbama Ustava BiH, kao ni sa odredbama člana Pravila Ustavnog suda BiH, saopšteno je Narodne skupštine Republike Srpske.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske ističe da je tendenciozno osporavanje nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje zakona i dodaje da je ovaj zakon, u formalnopravnom smislu, donesen na osnovu Ustava Republike Srpske, a u skladu sa Ustavom BiH.

Dalje se navodi da Zakon nesporno podjednako tretira sve građane Republike Srpske i da individualna percepcija pojedinih pripadnika konstitutivnih naroda u pogledu kontinuiteta BiH i vlastitog kolektivnog identiteta ne može imati uticaj na povredu nacionalnog interesa naroda u cjelini.

Kao što iz samog sadržaja osporene norme jasno proizlazi, ona osporava i oduzima mogućnost isticanja ratnih obilježja Armije RBiH i nema uporište tvrdnja o eventualnoj dominaciji jednog konstitutivnog naroda, niti umanjivanju prava drugog naroda, jer se predmetne zakonske odredbe, ali i Zakon u cjelini, ne odnose na pripadnike nijednog konstitutivnog naroda pojedinačno, navodi se u saopštenju.

Osporena norma sankcioniše isključivo činjenje pojedinca koji prekrši propisanu zabranu, bez obzira na nacionalnu pripadnost i njom nije targetiran bošnjački narod kao kolektivitet. Navedena zabrana je univerzalna, djeluje prema svima i nema diskriminatorski karakter, dodaju iz Narodne skupštine.

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Odbor za ustavna pitanja navodi da je neosporno da zastava koja je inkriminisana ovim zakonom predstavlja zastavu jedne od tri zaraćene vojske u proteklom građanskom i međunacionalnom ratu u BiH pa je ona sama po sebi identifikovana kao element označavanja samo jedne vojske i samo jednog ratnog cilja pri čemu je važno istaći da je ta zastava bila prisutna prilikom vršenja ratnih zločina nad građanima srpske nacionalnosti.

Odbor ističe da je korištenje zastave i simbola Armije RBiH na području Republike Srpske duboko diskriminirajuće prema svim pripadnicima srpskog naroda, budući da ti simboli izazivaju određene emocije i da nose poruke koje imaju negativne posljedice po pripadnike jednog naroda, odnosno izazivaju osjećaj straha i uznemirenosti.

Odbor za ustavna pitanja smatra da ne postoji opravdanje za korištenje zastave i simbola Armije RBiH na području Republike Srpske koje bi bilo pozitivno već da, naprotiv, ta zastava ili simboli imaju provokativno dejstvo sa ciljem izazivanja međunacionalnog sukoba, te napominje da zastava mora imati poštovanje svih građana, odnosno, u konkretnom slučaju, građana entiteta kao ustavne jedinice BiH.

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Imajući u vidu sve navedeno, Odbor smatra da osporenom odredbom člana 359b. Krivičnog zakonika Republike Srpske nije povrijeđen Ustav BiH zbog čega predlaže da Ustavni sud BiH donese odluku o odbijanju sva tri zahtjeva za ocjenjivanje ustavnosti, kao i zahtjeve za izricanje privremene mjere u ovim predmetima, navedeno je u saopštenju Narodne skupštine.