Sedam povrijeđenih, u nesreći učestvovalo 14 vozila

Lančani sudar u kom je učestvovalo 14 vozila dogodio se na putu između Pećinaca i Šimanovaca, a prema saznanjima "Telegrafa", povrijeđeno je najmanje sedam osoba.

Kako je potvrđeno za "Telegraf.rs" iz PU Sremska Mitrovica, do lančanog sudara došlo je nešto prije 10 sati, a prema prvim informacijama sedam osoba prevezeno je sanitetima Hitne pomoći u bolnice u Beogradu.

Nije isključeno da povrijeđenih ima i više, te da će naknadno da se jave za pomoć.

Gradovi i opštine Trebinjska policija poslala obavještenje građanima

Saobraćaj je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce.

Policija je na terenu i i dalje je u toku uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode.

Prema prvim informacijama, do nezgode je, kako se sumnja, došlo usljed smanjene vidljivosti zbog dima čiji je uzrok požar na njivama.