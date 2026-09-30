Sedam povrijeđenih, u nesreći učestvovalo 14 vozila

Autor:ATV redakcija
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Lančani sudar u kom je učestvovalo 14 vozila dogodio se na putu između Pećinaca i Šimanovaca, a prema saznanjima "Telegrafa", povrijeđeno je najmanje sedam osoba.
Kako je potvrđeno za "Telegraf.rs" iz PU Sremska Mitrovica, do lančanog sudara došlo je nešto prije 10 sati, a prema prvim informacijama sedam osoba prevezeno je sanitetima Hitne pomoći u bolnice u Beogradu.
Nije isključeno da povrijeđenih ima i više, te da će naknadno da se jave za pomoć.
Gradovi i opštine
Trebinjska policija poslala obavještenje građanima
Saobraćaj je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce.
Policija je na terenu i i dalje je u toku uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode.
Prema prvim informacijama, do nezgode je, kako se sumnja, došlo usljed smanjene vidljivosti zbog dima čiji je uzrok požar na njivama.
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