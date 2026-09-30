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Opština u Srpskoj obezbijedila po 150 KM jednokratne pomoći penzionerima

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30.09.2026 12:43

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Пензионери у Угљевику добили једнократну помоћ
Foto: Ustupljena fotografija

Načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić uručio je danas jednokratnu novčanu pomoć od 150 KM za 440 penzionera.

Riječ je o penzionerima čija je mjesečna penzija manja od 550 KM, a realizaciju ove mjere pomogao je i Kabinet predsjednika Republike Srpske

Kabinet je, u saradnji sa lokalnom zajednicom, obezbijedio 60.000 KM, a preostalih 6.000 KM lokalno Udruženje penzionera.

Gajić je rekao je da će i u narednom periodu, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, nastojati da kroz konkretne mjere pruže podršku ovoj kategoriji stanovništva.

"Ova pomoć je skroman, ali konkretan doprinos njihovom kućnom budžetu. Hvala Kabinetu predsjednika Republike Srpske za podršku u obezbjeđivanju sredstava za realizaciju ove mjere", rekao je Gajić.

Predsjednik Udruženja penzionera Bojana Đukić istakla je da im posebno znači što se vodi računa o potrebama najstarijih sugrađana i što postoji razumijevanje za njihove svakodnevne potrebe.

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Tagovi :

Ugljevik

Jednokratna pomoć penzionerima

Penzioneri

Komentari (3)

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