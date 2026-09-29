Bojić: Građani daju veliku podršku kandidatima SNSD-a

Autor:ATV redakcija
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Građani daju veliku podršku kandidatima SNSD-a na predstojećim izborima, rekao je nosilac liste SNSD-a za Narodnu skuštinu Republike Srpske Miroslav Bojić u Laktašima.
"Ono što mi radimo jeste da okupimo što više ljudi, da kažemo u kojem pravcu se krećemo i naša lokalna zajednica uz podršku Vlade, do sada, kakvi su planovi za ubuduće a onda naravno i podrška za cijelu Republiku Srpsku", rekao je Bojić.
Laktaši su bastion SNSD-a, grad koji nam je uvijek ukazivao povjerenje i koje nikada nismo iznevjerili, rekla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.
"I ovoga puta smo zajedno, sa jasnom vizijom i čvrstom odlučnošću da nastavimo putem stabilnosti, razvoja i prosperiteta. Za sigurnu i snažnu Republiku Srpsku! Za uspješne Laktaše i za sve naše opštine i gradove", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.
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