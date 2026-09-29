Dan žalosti u Jablanici 4. oktobra zbog pogibije 19 ljudi

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Na području Jablanice u nedjelju, 4. oktobra, biće obilježen Dan žalosti povodom druge godišnjice katastrofalnih poplava i odrona u kojima je život izgubilo 19 ljudi.
Jablanicu su u noći sa 3. na 4. oktobar 2024. godine pogodile obilne padavine i poplave, a najteže posljedice zabilježene su u Donjoj Jablanici, gdje je došlo do razornog nanosa kamenja i drugog materijala.
Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Opštine Jablanica, kao i na zgradama javnih preduzeća, ustanova i drugih institucija na području opštine.
Tog dana neće biti dozvoljeno održavanje programa kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima. Javne ustanove, organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, ugostiteljski objekti, kao i elektronski i drugi mediji sa područja opštine, dužni su da svoje programe i sadržaje prilagode obilježavanju Dana žalosti.
U poplavama i odronima koji su pogodili Donju Jablanicu život je izgubilo 19 ljudi, a tragedija je ostavila teške posljedice po čitavo područje.
Treba podsjetiti da niko nije odgovarao zbog ove tragedije, te da se dvije godine vode istražne radnje.
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