Poskok se "motao" oko papuče domaćina iz Bistrice, pogledajte snimak njegove reakcije

Stanovnici iz sela Bistrice kod Prijedora imali su neobičan susret sa jednom od najotrovnijih zmija na ovim prostorima. Poskok je snimljen kako se kreće u blizini kuće, a posebnu pažnju privukla mu je jedna obična papuča.

Na snimku se vidi kako se zmija neko vrijeme mota oko papuče, istražujući je i vraćajući joj se iz različitih pravaca. Djelovalo je kao da joj je obuća posebno zanimljiva, pa je nije lako napuštala.

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"Neobično za ovo doba godine, 29.09.2026, da poskoci budu aktivni, naročito u blizini kuća. Ovaj je došao na kućni prag", piše u opisu objave na Fejsbuku.

Poskok je jedna od najpoznatijih otrovnih zmija na Balkanu, a prepoznatljiv je po karakterističnom roščiću na vrhu glave. Iako uglavnom izbegava ljude i ne napada bez razloga, susret sa njim zahtijeva oprez.

Snimak iz Bistrice još jednom je pokazao da zmije mogu da se pojave i u neposrednoj blizini ljudskih domova, naročito tokom toplijih mjeseci.

(Telegraf)