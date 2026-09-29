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Poskok se "motao" oko papuče domaćina iz Bistrice, pogledajte snimak njegove reakcije

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29.09.2026 21:46

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Поскок снимљен на Бањ брду
Foto: Screenshot

Stanovnici iz sela Bistrice kod Prijedora imali su neobičan susret sa jednom od najotrovnijih zmija na ovim prostorima. Poskok je snimljen kako se kreće u blizini kuće, a posebnu pažnju privukla mu je jedna obična papuča.

Na snimku se vidi kako se zmija neko vrijeme mota oko papuče, istražujući je i vraćajući joj se iz različitih pravaca. Djelovalo je kao da joj je obuća posebno zanimljiva, pa je nije lako napuštala.

Поскок

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"Neobično za ovo doba godine, 29.09.2026, da poskoci budu aktivni, naročito u blizini kuća. Ovaj je došao na kućni prag", piše u opisu objave na Fejsbuku.

Poskok je jedna od najpoznatijih otrovnih zmija na Balkanu, a prepoznatljiv je po karakterističnom roščiću na vrhu glave. Iako uglavnom izbegava ljude i ne napada bez razloga, susret sa njim zahtijeva oprez.

Snimak iz Bistrice još jednom je pokazao da zmije mogu da se pojave i u neposrednoj blizini ljudskih domova, naročito tokom toplijih mjeseci.

(Telegraf)

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Tagovi :

POSKOK

Bistrica

Zmija

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