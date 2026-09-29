Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 78. kolu

Loto rezultati 78. kola, koje je izvučeno 29.09.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 1, 7, 10, 21, 29, 32, 36

Loto 7/39 rezultati, 78. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 4.400.000 KM izvučeni su brojevi: 1, 7, 10, 21, 29, 32, 36

Loto plus rezultati, 78. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.600.000 KM, izvučeni su brojevi: 8, 12, 19, 20, 27, 34, 38

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 78. kolo

Džoker igra u 78. kolu iznosila je 100.000 KM, izvučeni su brojevi: 0, 4, 9, 2, 5, 8

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.